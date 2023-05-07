Неизвестный дрон упал на территорию завода в Новосибирске

На предприятии производят детали для бомбардировщиков Су-24

07 мая 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области неизвестный дрон упал на территорию завода. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации источника, летательный аппарат рухнул за забором предприятия, на котором производят элементы для бомбардировщиков Су-24 – ПАО ОАК "НАЗ им. В.П. Чкалова".

Скотчем к корпусу дрона была прикреплена дополнительная батарея. После падения он не получил дополнительных повреждений.

Устройство отправили на экспертизу.