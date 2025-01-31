Неизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ "Горизонт" в Ростове

В полиции уточнили, что инцидент произошел накануне, 29 января

31 января 2025, 10:49, ИА Амител

Складной нож / Фото: amic.ru

Полицейские прокомментировали инцидент с нападением мужчины с ножом на 18-летнего парня в крупном ростовском торговом центре. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в ТЦ "Горизонт" неизвестный мужчина устроил резню. В полиции уточнили, что инцидент произошел накануне, 29 января. По словам очевидицы, на одного из посетителей напал неизвестный. По предварительной информации, мужчина нанес ранение 18-летнему парню. Пострадавшего забрали медики.

Возбуждено уголовное дело: пока оно расследуется по признакам умышленного причинения здоровью легкого вреда. Нападавшего разыскивают, личность пока не установлена правоохранителями.