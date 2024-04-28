Неизвестный оставил свиные головы на автомобиле в Барнауле

Что сделал владелец, чтобы получить такой подарок, неизвестно

28 апреля 2024, 12:50, ИА Амител

Свиные головы на машине / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле заметили автомобиль, на капоте которого оставили свиные головы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Несколько голов положили на лобовое стекло внедорожника рядом с домом по адресу Ядринцева, 84. Обнаружили подарок очевидцы.

Чем владелец автомобиля заслужил такое послание, неизвестно.