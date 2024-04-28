Неизвестный оставил свиные головы на автомобиле в Барнауле
Что сделал владелец, чтобы получить такой подарок, неизвестно
28 апреля 2024, 12:50, ИА Амител
Свиные головы на машине / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле заметили автомобиль, на капоте которого оставили свиные головы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Несколько голов положили на лобовое стекло внедорожника рядом с домом по адресу Ядринцева, 84. Обнаружили подарок очевидцы.
Чем владелец автомобиля заслужил такое послание, неизвестно.
14:15:05 28-04-2024
Подарок? Забыл кто то...
14:45:26 28-04-2024
Владелец то знает чем заслужил, теперь ссытся по ночам
14:58:59 28-04-2024
Они же денег стоят, холодец можно сварить
15:52:07 28-04-2024
Гость (14:58:59 28-04-2024) Они же денег стоят, холодец можно сварить... Холодец из св. головы будет варить только самый отмороженный. И такие есть.
10:09:44 29-04-2024
Я паркуюсь как свинья? На Павловском тракте свиньи все газоны и тротуары своими повозками испохабили. Ни Администрации, ни ДПС никакого дела
11:39:03 29-04-2024
Гость (10:09:44 29-04-2024) Я паркуюсь как свинья? На Павловском тракте свиньи все газо... Просто на это дело, месячник не придумали но депутаты и прочие, над этим работают.