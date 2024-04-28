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Неизвестный оставил свиные головы на автомобиле в Барнауле

Что сделал владелец, чтобы получить такой подарок, неизвестно

28 апреля 2024, 12:50, ИА Амител

Свиные головы на машине / Фото: "Инцидент Барнаул"
Свиные головы на машине / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле заметили автомобиль, на капоте которого оставили свиные головы. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Несколько голов положили на лобовое стекло внедорожника рядом с домом по адресу Ядринцева, 84. Обнаружили подарок очевидцы.

Чем владелец автомобиля заслужил такое послание, неизвестно.

Барнаул

Комментарии 6

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Александр

14:15:05 28-04-2024

Подарок? Забыл кто то...

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Гость

14:45:26 28-04-2024

Владелец то знает чем заслужил, теперь ссытся по ночам

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Гость

14:58:59 28-04-2024

Они же денег стоят, холодец можно сварить

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Гость

15:52:07 28-04-2024

Гость (14:58:59 28-04-2024) Они же денег стоят, холодец можно сварить... Холодец из св. головы будет варить только самый отмороженный. И такие есть.

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Гость

10:09:44 29-04-2024

Я паркуюсь как свинья? На Павловском тракте свиньи все газоны и тротуары своими повозками испохабили. Ни Администрации, ни ДПС никакого дела

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Гость

11:39:03 29-04-2024

Гость (10:09:44 29-04-2024) Я паркуюсь как свинья? На Павловском тракте свиньи все газо... Просто на это дело, месячник не придумали но депутаты и прочие, над этим работают.

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