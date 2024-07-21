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Неизвестный снес голову бюсту Сталина в Звенигороде

Памятник обещали перенести

21 июля 2024, 19:30, ИА Амител

Обезглавленный бюст Сталина / Фото: "Осторожно, новости"
Обезглавленный бюст Сталина / Фото: "Осторожно, новости"

В подмосковном Звенигороде мужчина в клетчатой рубашке повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Инцидент произошел 20 июля. Неизвестный использовал кувалду, чтобы снести голову с бюста Сталина. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину.

Как сообщает канал, бюст Сталина был установлен на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года. Его установили на частные средства по инициативе активистов группы "Помним своих героев".

Власти не согласовывали установку бюста. Они обещали перенести его в место, где будет создана "Аллея Славы".

Установка бюста Сталину с первого дня вызвала споры среди местных жителей. Многие из них осудили инициативу и требовали убрать памятник. В марте 2024 года неизвестные изменили краской фамилию вождя на "Сралин".

Происшествия

Комментарии 5

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Элен без ребят

19:38:14 21-07-2024

найти и наказать с особым пристрастием, а
бюст Тов. Сталина восстановить до размеров полноценного памятника!

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Гость

19:39:04 21-07-2024

Ещё бы Чикатиле и Горбачёву памятники поставили бы.

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Гость

19:53:16 21-07-2024

клетчатую рубашку на кол

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Гость

09:03:54 22-07-2024

И никто ему даже башку не оторвал ...

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Гость

10:35:56 22-07-2024

Опять же из контекста - памятник лишний был (?!)

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