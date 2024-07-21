Неизвестный снес голову бюсту Сталина в Звенигороде
Памятник обещали перенести
21 июля 2024, 19:30, ИА Амител
В подмосковном Звенигороде мужчина в клетчатой рубашке повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Инцидент произошел 20 июля. Неизвестный использовал кувалду, чтобы снести голову с бюста Сталина. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину.
Как сообщает канал, бюст Сталина был установлен на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года. Его установили на частные средства по инициативе активистов группы "Помним своих героев".
Власти не согласовывали установку бюста. Они обещали перенести его в место, где будет создана "Аллея Славы".
Установка бюста Сталину с первого дня вызвала споры среди местных жителей. Многие из них осудили инициативу и требовали убрать памятник. В марте 2024 года неизвестные изменили краской фамилию вождя на "Сралин".
19:38:14 21-07-2024
найти и наказать с особым пристрастием, а
бюст Тов. Сталина восстановить до размеров полноценного памятника!
19:39:04 21-07-2024
Ещё бы Чикатиле и Горбачёву памятники поставили бы.
19:53:16 21-07-2024
клетчатую рубашку на кол
09:03:54 22-07-2024
И никто ему даже башку не оторвал ...
10:35:56 22-07-2024
Опять же из контекста - памятник лишний был (?!)