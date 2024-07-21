Неизвестный снес голову бюсту Сталина в Звенигороде

Памятник обещали перенести

21 июля 2024, 19:30, ИА Амител

Обезглавленный бюст Сталина / Фото: "Осторожно, новости"

В подмосковном Звенигороде мужчина в клетчатой рубашке повредил бюст Иосифа Сталина и памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Инцидент произошел 20 июля. Неизвестный использовал кувалду, чтобы снести голову с бюста Сталина. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину.

Как сообщает канал, бюст Сталина был установлен на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года. Его установили на частные средства по инициативе активистов группы "Помним своих героев".

Власти не согласовывали установку бюста. Они обещали перенести его в место, где будет создана "Аллея Славы".

Установка бюста Сталину с первого дня вызвала споры среди местных жителей. Многие из них осудили инициативу и требовали убрать памятник. В марте 2024 года неизвестные изменили краской фамилию вождя на "Сралин".