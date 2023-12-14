"НЕклассический менеджмент": в Барнауле пройдет эффективная бизнес-конференция

Эксперты представят альтернативные подходы управления, обеспечивающие рост и развитие

14 декабря 2023, 13:14, ИА Амител erid: LjN8JsyN8

Спикеры бизнес-конференции / Фото предоставлено организаторами

Пожалуй, нет ни одного руководителя бизнеса, который бы не искал способы, подходы и инструменты, обеспечивающие качество продукции и растущий спрос на нее. А также вовлеченную работу команды и возможность развиваться так, чтобы оставалось время радоваться всем остальным сферам жизни. Если вы именно такой – приходите 19 января 2024 года на первую в своем роде бизнес-конференцию "НЕклассический менеджмент", которая пройдет в Барнауле. На одной площадке соберутся крупные федеральные спикеры, владельцы твердых производственных бизнесов и около 100 ведущих предпринимателей региона.

Что там будет интересного?

На конференции представят шесть альтернативных подходов и взглядов на управление бизнесом, которые приносят миллиардные обороты и обеспечивают стабильный рост.

А спикеры кто?

Например, будет ведущий эксперт в области управления в РФ – Валерий Разгуляев (Москва), который более 11 лет работает с компанией "ВкусВилл" и не только.

Также приедет и Дмитрий Зацепин (Москва) – основатель производственной компании "Ойл Энерджи" (нефтяной сектор, 150+ сотрудников). Его компания работает в режиме социократии, где сотрудники сами начисляют себе зарплату, распределяют прибыль и открывают новые направления бизнеса.

"Эта конференция – возможностью заглянуть в будущее бизнес-управления, которое, по сути, уже настало. У меня самой два бизнеса и поэтому мне важны понятные инструменты и алгоритмы, в этой связи конференция будет носить максимально прикладной характер, основанный на живых кейсах и твердом успешном опыте", – говорит организатор конференции, владелец женских фитнес-клубов Body Club*, создатель Академии духовного развития и автор Духовного менеджмента Марина Палагина.

Когда и где пройдет конференция?

19 января 2024 года в Барнауле, по адресу Пушкина, 11.

Время проведения: с 10:00 до 18:30 + неформальное общение и AfterParty* до 21:30.

Пойти на конференцию можно одному или с командой. Самые выгодные условия участия действуют до 20 декабря 2023 года. Успевайте занять свои места. Все подробности на сайте. Интересующие вопросы можно задать организатору.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу конференции, чтобы стать участниками закрытых эфиров со спикерами.

* Body Club ("Боди Клаб"); AfterParty ("АфтеПати").

ООО "БП Групп"

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