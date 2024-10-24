Некоторые алтайские работающие пенсионеры получат доплаты из бюджета

Прибавку начнут давать со следующего года

24 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Пенсионер. Мужчина / Фото: Freepik

В закон "О доплате к пенсии в Алтайском крае" внесут изменения, которые расширят круг получателей доплаты к пенсии за особые заслуги перед регионом и страной. Рассказываем, кого это коснется.

Что это за доплата?

Это прибавка к пенсии из краевого бюджета. Ее получают жители региона, имеющие особые заслуги перед Россией и Алтайским краем в области государственной, общественной и хозяйственной деятельности или выдающиеся заслуги в области науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и иных сферах.

Выплачивают эту доплату из регионального бюджета?

Кто ее получает?

Список получателей включает неработающих пенсионеров:

удостоенных званий народных, заслуженных работников СССР, РСФСР, Российской Федерации, почетного гражданина Алтайского края, лауреата премии Совета Министров СССР;

награжденных двумя и более орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации за заслуги перед Отечеством, трудовые и боевые заслуги;

одного из награжденных орденом "Родительская слава" родителей, удостоенных звания "Мать-героиня", а также родивших и воспитавших десять или более детей, не имеющих звания "Мать-героиня";

вдов (вдовцов) граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Алтайского края".

А еще будет получать эту доплату?

Депутаты регионального парламента рассмотрят инициативу о выплате денег еще и работающим пенсионерам с указанными выше званиями и наградами. И, скорее всего, поддержат предложение.

"По достижении пенсионного возраста, многие граждане, получившие высокое признание в профессиональной деятельности и имеющие особые заслуги перед Россией и Алтайским краем, продолжают работать, творить, внедрять инновации и помогать людям. Опыт и знания заслуженных работников востребованы работодателями и необходимы обществу и государству. Продолжение указанными гражданами профессиональной деятельности не должно быть препятствием для получения ими доплаты к пенсии", – сказано в пояснительной записке.

Каков размер доплаты?

Доплата для каждой категории своя. Например, женщины, имеющие звания "Мать-героиня", а также родившие и воспитавшие десять или более детей, получают по 570 рублей в месяц. А народные и заслуженные работники, почетные граждане региона – 1705 рублей в месяц. Более подробно можете посмотреть в статье 4 закона Алтайского края от 27 декабря 2007 года № 154-ЗС "О доплате к пенсии в Алтайском крае".