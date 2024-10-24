Некоторые алтайские работающие пенсионеры получат доплаты из бюджета
Прибавку начнут давать со следующего года
24 октября 2024, 10:15, ИА Амител
В закон "О доплате к пенсии в Алтайском крае" внесут изменения, которые расширят круг получателей доплаты к пенсии за особые заслуги перед регионом и страной. Рассказываем, кого это коснется.
Что это за доплата?
Это прибавка к пенсии из краевого бюджета. Ее получают жители региона, имеющие особые заслуги перед Россией и Алтайским краем в области государственной, общественной и хозяйственной деятельности или выдающиеся заслуги в области науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и иных сферах.
Выплачивают эту доплату из регионального бюджета?
Кто ее получает?
Список получателей включает неработающих пенсионеров:
- удостоенных званий народных, заслуженных работников СССР, РСФСР, Российской Федерации, почетного гражданина Алтайского края, лауреата премии Совета Министров СССР;
- награжденных двумя и более орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации за заслуги перед Отечеством, трудовые и боевые заслуги;
- одного из награжденных орденом "Родительская слава" родителей, удостоенных звания "Мать-героиня", а также родивших и воспитавших десять или более детей, не имеющих звания "Мать-героиня";
- вдов (вдовцов) граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Алтайского края".
А еще будет получать эту доплату?
Депутаты регионального парламента рассмотрят инициативу о выплате денег еще и работающим пенсионерам с указанными выше званиями и наградами. И, скорее всего, поддержат предложение.
"По достижении пенсионного возраста, многие граждане, получившие высокое признание в профессиональной деятельности и имеющие особые заслуги перед Россией и Алтайским краем, продолжают работать, творить, внедрять инновации и помогать людям. Опыт и знания заслуженных работников востребованы работодателями и необходимы обществу и государству. Продолжение указанными гражданами профессиональной деятельности не должно быть препятствием для получения ими доплаты к пенсии", – сказано в пояснительной записке.
Каков размер доплаты?
Доплата для каждой категории своя. Например, женщины, имеющие звания "Мать-героиня", а также родившие и воспитавшие десять или более детей, получают по 570 рублей в месяц. А народные и заслуженные работники, почетные граждане региона – 1705 рублей в месяц. Более подробно можете посмотреть в статье 4 закона Алтайского края от 27 декабря 2007 года № 154-ЗС "О доплате к пенсии в Алтайском крае".
10:19:40 24-10-2024
Многодетные мамашы не особо котируются, судя по сумме.
11:17:37 24-10-2024
Лицемерие в действии. Жене назначили пенсию по инвалидности, а ЕДВ ветерана труда с позором отобрали. За двадцать три года, как на пенсии, общая пенсия 16300, при том, что мать героиня СССР.
11:26:18 24-10-2024
Гость (11:17:37 24-10-2024) Лицемерие в действии. Жене назначили пенсию по инвалидности,... Ничего не понятно. Она у вас и мать-героиня и ветеран одновремнно? А это вообще возможно?
14:26:52 24-10-2024
Гость (11:26:18 24-10-2024) Ничего не понятно. Она у вас и мать-героиня и ветеран одновр... Гость, ты дурак или придуриваешься?
11:40:47 24-10-2024
Гость (11:17:37 24-10-2024) Лицемерие в действии. Жене назначили пенсию по инвалидности,... да, что-то как-то не так.
13:51:16 24-10-2024
Гость (11:17:37 24-10-2024) Лицемерие в действии. Жене назначили пенсию по инвалидности,... не сочтите за нескромность. Мать героиня, значит воспитали Достойных детей. Разве они не могут помочь родителям?