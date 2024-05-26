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Некоторым россиянам в июне повысят пенсии

Сумма выплаты увеличится в два раза

26 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Россиянам, в мае отметившим 80-й день рождения, с июня увеличат размер пенсии. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что размер выплаты увеличится в два раза.

"В 2024 году это 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей", – сказано в сообщении.

Авторы статьи предупредили, что надбавка предназначена только для получателей пенсии по старости. Жителей страны, которым выплачивают пенсии по инвалидности или потере кормильца, повышение выплат не затронет.

В том числе речь идет о 80-летних гражданах и старше, которые получают пенсии по старости и инвалидности. В публикации уточняется, что у них уже имеется подобная надбавка. 

Россияне, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года, также смогут рассчитывать на увеличение размера пенсии. Во время трудовой деятельности выплаты не индексировались, поэтому после увольнения размер пенсий должен быть увеличен в соответствии с пропущенными индексациями.

пенсии

Комментарии 10

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Гость

14:37:47 26-05-2024

Тем,кому за 80-десят....

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Гость

14:39:06 26-05-2024

Маргарита Терехова порадуется...

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гость

16:59:13 26-05-2024

Зачем вводите в заблуждение несчастных стариков которые все таки,вопреки всех усилий заинтересованы лиц,дожили до 80 лет .Больше чем на 8134 рубля с копейками им не кто поднимать не будет

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Дима

17:21:12 26-05-2024

16 269 рублей, пойду за микроскопом.

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Гость

17:36:09 26-05-2024

Типа мало. Ну доплатите из своих. Если такие сердобольные.

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Гость

18:36:48 26-05-2024

Очень написано не понятно.Ежу известно, что если 80 лет стукнуло 80 в мае, , то за начиная с июня 80-летние будут получать чуть больше 8 тыс.руб.А с учетом того, что на какую-то сумму повышена пенсия в 75 лет, то в июне будет повышена пенсия по сравнению с 79-летней на сумму 8 000+добавка к пенсии за 75 лет.Пишут так витиевато, чтоб мы, старцы, ни хрена не поняли. Специально так пишут и без объяснения.

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Гость

20:57:13 26-05-2024

Гость (18:36:48 26-05-2024) Очень написано не понятно.Ежу известно, что если 80 лет стук... А люди в 80 лет много понимают?Тем более на что потратить.Это опекунов и опекунш касается.В основном последних.А вы,собственно, почему интересуетесь?

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Гость

22:22:59 26-05-2024

Гость (18:36:48 26-05-2024) Очень написано не понятно.Ежу известно, что если 80 лет стук... ежам...

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Дима

19:55:28 26-05-2024

как обычно инвалидам болт.
вот лишить депутатов всех их пенсии и раздать простым смертным в количестве 100.000 руб и не важно какой регион москва не обеднеет.

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Гость

20:17:39 26-05-2024

А некоторым нет...

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