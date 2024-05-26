Некоторым россиянам в июне повысят пенсии

Сумма выплаты увеличится в два раза

26 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Россиянам, в мае отметившим 80-й день рождения, с июня увеличат размер пенсии. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что размер выплаты увеличится в два раза.

"В 2024 году это 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей", – сказано в сообщении.

Авторы статьи предупредили, что надбавка предназначена только для получателей пенсии по старости. Жителей страны, которым выплачивают пенсии по инвалидности или потере кормильца, повышение выплат не затронет.

В том числе речь идет о 80-летних гражданах и старше, которые получают пенсии по старости и инвалидности. В публикации уточняется, что у них уже имеется подобная надбавка.

Россияне, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года, также смогут рассчитывать на увеличение размера пенсии. Во время трудовой деятельности выплаты не индексировались, поэтому после увольнения размер пенсий должен быть увеличен в соответствии с пропущенными индексациями.