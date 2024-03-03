Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о "Фракции Красной армии"
Обыски связаны с розыском двух человек
03 марта 2024, 17:25, ИА Амител
Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.
"Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы", – говорится в публикации.
Позднее полиция Нижней Саксонии подтвердила проведение операции в Берлине. Обыски связаны с розыском двух человек.
Отметим, что ранее на этой неделе в Берлине арестовали террористку RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Розыск продлился более 30 лет.
23:04:11 03-03-2024
Короче прошло давление на Социалистические и Коммунистические взгляды в мире!? Как в 40-50-е годы... Когда после победы Советский Социализм был в мире популярен, и Капиталистический запад сразу понял угрозу своему строю, власти над массами... И начал борьбу против нас, что позже назвали Холодной Войной...
09:58:03 04-03-2024
Даниэла Клетте --- практически Клара Цеткин