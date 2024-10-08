Немного дождей. О погоде в Алтайском крае 8 октября

В некоторых районах будет почти по-летнему тепло

08 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1122783

В Алтайском крае 8 октября ожидаются дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +9...+14 градусов, по юго-западу в некоторых районах +15...+20 градусов. Местами небольшие дожди.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.