Немного дождливо. О погоде в Алтайском крае 13 сентября
В регионе немного похолодает
13 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае немного похолодает и продолжится период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от +14 до +19 градусов. Местами возможны небольшие дожди.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Временами дожди.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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