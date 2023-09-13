Немного дождливо. О погоде в Алтайском крае 13 сентября

В регионе немного похолодает

13 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае немного похолодает и продолжится период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +14 до +19 градусов. Местами возможны небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Временами дожди.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.