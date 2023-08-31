Необычного паука, "несущего дыню", нашли в Алтайском крае

Жителей села очень удивил необычный вид насекомого

31 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Барнаулка

Жители села Сорочий лог Алтайского края в социальных сетях показали необычного паука, которого они обнаружили у себя на участке. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul22".

"Толстячка" в оранжевой окраске сфотографировали и отправили снимок в социальные сети, чтобы выяснить, что это за вид пауков. Пользователи в комментариях отметили, что насекомое словно несет на себе дыню.

Знатоки уточнили, что это мраморный крестовик. Его укус не опасен, а представители вида могут иметь и другую окраску.