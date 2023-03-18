Историческому событию в этом году исполняется 58 лет

18 марта 2023, 07:15, ИА Амител













































Первый выход в открытый космос

Фото: "Роскосмос"

18 марта 1965 года в 11 часов 34 минуты 51 секунду по московскому времени космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в космическое пространство. Вместе с Павлом Беляевым они отправились покорять неизведанное на космическом корабле "Восход-2".

Для исторического выхода в специальном отсеке корабля была подготовлена надувная шлюзовая камера. В ней, помимо прочего, разместились также две кинокамеры для съёмки процесса и системы освещения.

Вне корабля в условиях космического пространства Алексей Леонов провёл 23 минуты 41 секунду, в условиях открытого космического пространства – 12 минут 9 секунд.