"Неоклассика". Хиты лучших современных композиторов исполнит оркестр в Барнауле

Концерт пройдёт 2 июня

29 апреля 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: faithstrongtoday.com

Известный российский коллектив Simple Music Ensemble представит программу "Неоклассика. Лучшее". В программе заявлены произведения таких культовых авторов, как Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса.

Концерт состоится 2 июня в ДК Моторостроителей.

Живые концерты Simple Music Ensemble – это всегда концептуальное масштабное шоу, поражающее эмоциональной энергетикой музыкантов, их способностью говорить с каждым зрителем голосами великих композиторов.

Музыканты, входящие в состав Simple Music Ensemble, работают в оркестрах Теодора Курентзиса, Большого театра, Центрального военного оркестра, Государственной академической симфонической капеллы, в оркестре Мариинского театра и в самых разных европейских коллективах.

Музыканты уже выступали в Барнауле при полном аншлаге. Билеты можно приобрести на сайте: http://ligaart.ru/afisha/3450.