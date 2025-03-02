Неосторожное курение привело к пожару в алтайском селе

Повреждены стены, мебель и личные вещи жильцов двухквартирного дома

02 марта 2025, 09:15, ИА Амител

В селе Первомайское 1 марта произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь повредил стены, мебель и личные вещи. Площадь пожара составила порядка 15 "квадратов". Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали семь спасателей с тремя автоцистернами.

"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.

Отмечается, что всего за минувшие сутки в Алтайском крае вспыхнуло 13 пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле же ликвидировали пять пожаров.