И как может помочь мобильная сушилка

08 октября 2026, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFK9sdBX

Мобильная зерносушилка Mecmar / Фото: производитель Mecmar, предоставлены компанией "ЛБР"

К концу сентября 2026 года уборочная кампания в Алтайском крае вышла на финишную прямую. По последним официальным данным, аграрии региона убрали 86% засеянных площадей зерновых и зернобобовых культур. Параллельно продолжается уборка масличных: валовой сбор уже превысил 1,3 млн тонн. И если лен-долгунец обмолочен на 81%, а соя — на 68%, то уборка рапса (54%) и подсолнечника (20%) в самом разгаре. И расслабляться хозяйствам рано. Главный рисковый осенний фактор — традиционные капризы погоды. На рубеже месяцев в регионе вполне возможны резкие похолодания, затяжные дожди и даже первый снег, что грозит осложнить завершение сбора масличных и поздних зерновых. В этих условиях ключевой задачей становится не просто убрать зерно с полей, а сохранить его качество, довести до высокой классности и успешно реализовать.

Как влажность зерна влияет на классность и цену?

Алтайский край укрепляет статус важнейшего аграрного хаба откуда сельхозпродукция активно отгружается в страны Азии. Экспорт на восток географически выгоднее южного направления, но предъявляет жесткие требования к кондициям зерна.

Уборка в условиях высокой влажности или во время дождливо-снежного периода напрямую снижает экономику хозяйства:

Падение классности . Влажное зерно быстро теряет товарный вид и качественные показатели. Доведение до нормативной влажности позволяет повысить цифру классности зерна, а значит, и его конечную стоимость при сдаче на элеватор или трейдерам.

. Влажное зерно быстро теряет товарный вид и качественные показатели. Доведение до нормативной влажности позволяет повысить цифру классности зерна, а значит, и его конечную стоимость при сдаче на элеватор или трейдерам. Сроки хранения . Высокая влажность при закладке на склад гарантирует самосогревание и развитие плесени. Качественная сушка — один из важнейших способов кардинально увеличить срок безопасного хранения урожая, дождавшись пиковых цен на рынке.

. Высокая влажность при закладке на склад гарантирует самосогревание и развитие плесени. Качественная сушка — один из важнейших способов кардинально увеличить срок безопасного хранения урожая, дождавшись пиковых цен на рынке. Риск полной потери. Опыт прошлых лет показывает: попытка сэкономить на сушильном оборудовании в дождливый сезон оборачивается прямыми убытками. Неподготовленное зерно может сгореть за считанные дни, превратив миллионные инвестиции в сор.

Чем хороша мобильная сушилка?

Если в севообороте хозяйства есть культуры, требующие сушки априори (например, подсолнечник, рапс или соя), либо уборка системно приходится на влажный период, встает вопрос об оснащении.

Строительство стационарного зерноочистительно-сушильного комплекса — процесс долгий и затратный. Он требует фундамента, долгого проектирования, получения разрешений и больших капиталовложений. Когда непогода уже на пороге, времени на это нет.

В такой ситуации страховкой для хозяйства становится мобильная зерносушилка. И вот почему:

Никаких согласований : мобильный агрегат не является капитальным строением. Для его запуска не нужны проекты, разрешения на строительство и долгие согласования.

: мобильный агрегат не является капитальным строением. Для его запуска не нужны проекты, разрешения на строительство и долгие согласования. Быстрый старт : сушилка прибывает в хозяйство и готова к работе практически сразу — в поле или рядом со складом.

: сушилка прибывает в хозяйство и готова к работе практически сразу — в поле или рядом со складом. Автономность : модели с возможностью работы от вала отбора мощности (ВОМ) трактора могут работать прямо в поле, не требуя подключения к электросетям.

: модели с возможностью работы от вала отбора мощности (ВОМ) трактора могут работать прямо в поле, не требуя подключения к электросетям. Экономика резерва: окупаемость за один сезон

Бытует мнение, что специализированное оборудование будет простаивать в сухие годы. Однако практика показывает: грамотно выбранная сушилка "есть не просит".

Итальянские зерносушилки Mecmar ("Мекмар") известны своей надежностью и запасом прочности. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию, а сталь и узлы переносят годы простоя без потери работоспособности. Отзывы о состоянии зерносушилок Mecmar после 10 лет эксплуатации показывают, что даже спустя десятилетие активной или эпизодической работы агрегаты сохраняют высокую производительность.

Агрегат может спокойно стоять на хранении в сухой год, но в один сложный, дождливый сезон он полностью спасает урожай и окупает всю свою стоимость за считанные недели.

Мобильная зерносушилка Mecmar / Фото: производитель Mecmar, предоставлены компанией "ЛБР"

Какую мобильную сушилку выбрать для работы в Алтайском крае?

Если урожай еще предстоит убрать, погода может внести коррективы в график. Если основная масса зерна уже в закромах — самое время оценить, как хозяйство будет действовать в следующем сезоне. Потому что мобильная зерносушилка нужна не только тогда, когда идет дождь — она нужна для того, чтобы дождь не диктовал хозяйству, что делать с уже выращенным урожаем.

На рынке региона доступны проверенные модели зерносушилок Mecmar, доказавшие свою эффективную работу с любыми культурами — от зерновых до сложной в обработке сои и подсолнечника:

В период осенней непогоды спрос на мобильные сушилки традиционно возрастает, поэтому наличие готовой техники на складе — ключевой фактор для сохранения намолоченных миллионов.

Учитывая погодные риски, наличие собственного надежного инструмента подработки зерна становится не просто вопросом удобства, а гарантией финансовой стабильности хозяйства.

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