Осадки закончатся. О погоде в Алтайском крае 13 октября

Согласно прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков

13 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная аллея / Фото: unsplash.com

От -3 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков. По югу возможен небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле днем будет около нуля – по прогнозу синоптиков, средняя дневная температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. День пройдет без осадков. На дорогах в утренние часы сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.