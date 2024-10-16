Непроглядная дымка. Фото тумана, накрывшего Барнаул утром 16 октября

Видимость снизилась менее чем до 500 метров

16 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Туман в Барнауле утром 16 октября / Фото: amic.ru

Туман накрыл Барнаул утром 16 октября. Видимость снизилась менее чем до 500 метров, а удивление к происходящему проявляют даже домашние питомцы. К слову, утренний туман обещали синоптики регионального Гидрометцентра. На его образование повлияло небольшое потепление на фоне высокой влажности и слабый ветер.

Фото барнаульского тумана – в материале amic.ru.