Непроглядная дымка. Фото тумана, накрывшего Барнаул утром 16 октября
Видимость снизилась менее чем до 500 метров
16 октября 2024, 08:35, ИА Амител
Туман в Барнауле утром 16 октября / Фото: amic.ru
Туман накрыл Барнаул утром 16 октября. Видимость снизилась менее чем до 500 метров, а удивление к происходящему проявляют даже домашние питомцы. К слову, утренний туман обещали синоптики регионального Гидрометцентра. На его образование повлияло небольшое потепление на фоне высокой влажности и слабый ветер.
Фото барнаульского тумана – в материале amic.ru.
09:20:35 16-10-2024
фото с котей)
14:18:51 16-10-2024
Котя, как и все другие коти, просто огонь!!!