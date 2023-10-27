Чиновник ответил на вопрос о том, ухудшится ли жизнь жителей края в следующем году

27 октября 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Бюджет Алтайского края на 2024 год остается социально ориентированным, а все обязательства по выплатам, нацпроектам, программам будут исполнены. Такую оценку главному финансовому документу региона дал в ходе пресс-конференции врио министра финансов Алтайского края Данил Ситников после ряда замечаний, которые получил от некоторых депутатов АКЗС в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении. Многие из них испугались снижения части параметров расходов и доходов и засомневались в исполнении бюджета.

Судить рано

Министр финансов подчеркнул, что в первом чтении рассматриваются только три параметра бюджета: расходы, доходы, дефицит. И на следующий год они запланированы в следующих показателях:

доходы – 143,1 млрд рублей (+2% к первому чтению бюджета 2023 года), из них собственные – 88,8 млрд, федеральной казны – 54,3 млрд;

расходы – 158 млрд рублей (+3%);

дефицит – 14,9 млрд рублей (+1,5 млрд рублей).

"Уменьшение (по некоторым статьям расходов, – прим. ред.) объективно есть. На основании этого делаются какие-то выводы о том, что данная конструкция бюджета неприемлема, что мы будем жить хуже в 2024 году. Ни в коем случае", – отметил он.

Ситников напомнил, что формирование краевой казны идет по программному принципу, и на старте любой программы объем ее финансирования выше, чем на этапе завершения. Из-за этого наблюдается снижение расходов по некоторым статьям.

"Построили мы школу в 2023 году, понятно, что деньги были серьезные заложены. В 2024 году школу ввели в эксплуатацию, теперь этих расходов нет, их перенаправят на другие направления", – пояснил спикер.

Падение расходов на "социалку" он объяснил перераспределением средств по начислению единой социальной выплаты. Раньше они проходили через краевой бюджет, теперь их оператором стал Социальный фонд. В прошлом году таким образом из расходной части краевого бюджета выпало 7 млрд рублей, в этом – 4,5 млрд рублей, пояснил спикер.

Сократится ли федеральная поддержка

Объемы поступлений в краевую казну, а, соответственно, ее расходы и доходы, скорректируются после 15 ноября, когда примут федеральный бюджет, напомнил министр. Он не подтвердил информацию о том, что на фоне СВО поддержка региональных бюджетов, в том числе Алтайского края, в 2024 году сократится.

К первому чтению поступления из федеральной казны предусмотрены в сумме 54,3 млрд рублей. Это сразу на 7,8 млрд рублей меньше запланированных к первому чтению документа на 2023 год.

"Существенного снижения финансовой помощи мы не прогнозируем. Сегодня у нас запланированы 54 миллиарда рублей федеральной помощи. Это не означает, что сумма такой и останется. Ко второму чтению она будет увеличена: что-то добавят, скорректируют. Поэтому тотального снижения не будет", – заверил он.

Даже зная, что объем поступлений вырастет, нельзя заранее увеличить доходы и тем самым сократить дефицит, отметил Ситников. Этим он прокомментировал предложение фракции КПРФ, которая в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении предложила увеличить доходы на 5 млрд рублей.

"Ну, допустим, увеличим доходы на 5 миллиардов рублей. Но под ними же заложены дополнительные расходы. Что с ними произойдет, если мы эти 5 миллиардов рублей не соберем? Мы не можем рисковать, ставить под сомнение выплату заработной платы, социальных пособий, выделение средств на какие-то экономические направления, развитие промышленности, бизнеса, предпринимательства. Это для нас неприемлемо и невозможно", – подчеркнул министр.

Прокомментировал Ситников и судьбу национальных проектов, большая часть которых заканчивается в 2024 году. По его мнению, "это серьезный инструмент, который обеспечивает достижение определенных экономических показателей". А потому он надеется на его продление.

"В проекте о федеральном бюджете мы действительно их не видим (национальные проекты, – прим. ред.). Но если внимательно смотреть материалы, которые идут одновременно с проектом закона о федеральном бюджете, в них указано, что данные денежные средства зарезервированы. Возможно, будет решение по продлению или по изменению структуры национальных проектов. В начале 2024 года мы, думаю, поймем их судьбу. Рассчитываем, конечно, что этот инструмент будет сохранен", – заключил Ситников.

О чем еще сказал министр финансов?

О росте поступлений налога на прибыль

Это один из основных источников собственных доходов бюджета региона. Только за девять месяцев 2023 года поступления в краевую казну от предприятий выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил глава финансового ведомства. Среди лидеров – вагоноремонтные заводы и пищевая перерабатывающая промышленность. Общий объем поступлений в бюджет от налога на прибыль запланирован в 2024 году в размере 22,3 млрд рублей.

О росте софинансирования расходов регионов на нацпроекты

В августе 2023 года правительство РФ утвердило предельный уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на нацпроекты. С 2024 по 2026 год доля края в "оплате" нацпроектов вырастет с 1 до 8%. В 2026 году расходы могут превысить миллиард рублей, отметил Ситников.