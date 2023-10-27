"Хуже все равно не будет". Министр финансов Алтая пояснил падение параметров бюджета
Чиновник ответил на вопрос о том, ухудшится ли жизнь жителей края в следующем году
27 октября 2023, 08:10, ИА Амител
Бюджет Алтайского края на 2024 год остается социально ориентированным, а все обязательства по выплатам, нацпроектам, программам будут исполнены. Такую оценку главному финансовому документу региона дал в ходе пресс-конференции врио министра финансов Алтайского края Данил Ситников после ряда замечаний, которые получил от некоторых депутатов АКЗС в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении. Многие из них испугались снижения части параметров расходов и доходов и засомневались в исполнении бюджета.
Судить рано
Министр финансов подчеркнул, что в первом чтении рассматриваются только три параметра бюджета: расходы, доходы, дефицит. И на следующий год они запланированы в следующих показателях:
- доходы – 143,1 млрд рублей (+2% к первому чтению бюджета 2023 года), из них собственные – 88,8 млрд, федеральной казны – 54,3 млрд;
- расходы – 158 млрд рублей (+3%);
- дефицит – 14,9 млрд рублей (+1,5 млрд рублей).
"Уменьшение (по некоторым статьям расходов, – прим. ред.) объективно есть. На основании этого делаются какие-то выводы о том, что данная конструкция бюджета неприемлема, что мы будем жить хуже в 2024 году. Ни в коем случае", – отметил он.
Ситников напомнил, что формирование краевой казны идет по программному принципу, и на старте любой программы объем ее финансирования выше, чем на этапе завершения. Из-за этого наблюдается снижение расходов по некоторым статьям.
"Построили мы школу в 2023 году, понятно, что деньги были серьезные заложены. В 2024 году школу ввели в эксплуатацию, теперь этих расходов нет, их перенаправят на другие направления", – пояснил спикер.
Падение расходов на "социалку" он объяснил перераспределением средств по начислению единой социальной выплаты. Раньше они проходили через краевой бюджет, теперь их оператором стал Социальный фонд. В прошлом году таким образом из расходной части краевого бюджета выпало 7 млрд рублей, в этом – 4,5 млрд рублей, пояснил спикер.
Сократится ли федеральная поддержка
Объемы поступлений в краевую казну, а, соответственно, ее расходы и доходы, скорректируются после 15 ноября, когда примут федеральный бюджет, напомнил министр. Он не подтвердил информацию о том, что на фоне СВО поддержка региональных бюджетов, в том числе Алтайского края, в 2024 году сократится.
К первому чтению поступления из федеральной казны предусмотрены в сумме 54,3 млрд рублей. Это сразу на 7,8 млрд рублей меньше запланированных к первому чтению документа на 2023 год.
"Существенного снижения финансовой помощи мы не прогнозируем. Сегодня у нас запланированы 54 миллиарда рублей федеральной помощи. Это не означает, что сумма такой и останется. Ко второму чтению она будет увеличена: что-то добавят, скорректируют. Поэтому тотального снижения не будет", – заверил он.
Даже зная, что объем поступлений вырастет, нельзя заранее увеличить доходы и тем самым сократить дефицит, отметил Ситников. Этим он прокомментировал предложение фракции КПРФ, которая в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении предложила увеличить доходы на 5 млрд рублей.
"Ну, допустим, увеличим доходы на 5 миллиардов рублей. Но под ними же заложены дополнительные расходы. Что с ними произойдет, если мы эти 5 миллиардов рублей не соберем? Мы не можем рисковать, ставить под сомнение выплату заработной платы, социальных пособий, выделение средств на какие-то экономические направления, развитие промышленности, бизнеса, предпринимательства. Это для нас неприемлемо и невозможно", – подчеркнул министр.
Прокомментировал Ситников и судьбу национальных проектов, большая часть которых заканчивается в 2024 году. По его мнению, "это серьезный инструмент, который обеспечивает достижение определенных экономических показателей". А потому он надеется на его продление.
"В проекте о федеральном бюджете мы действительно их не видим (национальные проекты, – прим. ред.). Но если внимательно смотреть материалы, которые идут одновременно с проектом закона о федеральном бюджете, в них указано, что данные денежные средства зарезервированы. Возможно, будет решение по продлению или по изменению структуры национальных проектов. В начале 2024 года мы, думаю, поймем их судьбу. Рассчитываем, конечно, что этот инструмент будет сохранен", – заключил Ситников.
О чем еще сказал министр финансов?
О росте поступлений налога на прибыль
Это один из основных источников собственных доходов бюджета региона. Только за девять месяцев 2023 года поступления в краевую казну от предприятий выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил глава финансового ведомства. Среди лидеров – вагоноремонтные заводы и пищевая перерабатывающая промышленность. Общий объем поступлений в бюджет от налога на прибыль запланирован в 2024 году в размере 22,3 млрд рублей.
О росте софинансирования расходов регионов на нацпроекты
В августе 2023 года правительство РФ утвердило предельный уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на нацпроекты. С 2024 по 2026 год доля края в "оплате" нацпроектов вырастет с 1 до 8%. В 2026 году расходы могут превысить миллиард рублей, отметил Ситников.
"Увеличение доли края будет, но мы какой-то критичности в этом вопросе не видим. Может быть, где-то будем более избирательно подходить к привлечению федеральных средств. Но при любом раскладе 92% средств будет идти из федерального бюджета, 8 % – из своего. За эти деньги нужно бороться, их нужно привлекать", – подчеркнул глава Минфина.
08:45:25 27-10-2023
Чем оптимист отличается от пессимиста? Пессимист говорит: "Хуже не бывает", а оптимист его успокаивает: "Бывает, бывает"...
09:10:24 27-10-2023
Уровень министра - хуже не будет. К гадалке чтоль ходил?
09:29:09 27-10-2023
а с чего лучше то будет?
09:57:02 27-10-2023
да! точно! куда ещё хуже!?
10:09:08 27-10-2023
Да нам лучше и не надо, итак всё хорошо. Зубы вот вставить только дорого, но без них ещё и лучше, не болят и нет проблем.
12:25:30 27-10-2023
Мигрантам пособия меньше платите, вот и будет у вас профицит. А если воровать перестанете, так тем более