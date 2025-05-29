Сегодня важно найти время для восстановления и отдыха, несмотря на постоянный напор задач. Пауза даст вам новые силы для выполнения трудных дел.

Совет дня: иногда для того чтобы двигаться вперед, нужно сделать шаг назад и немного отдохнуть.