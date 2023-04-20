Нерестовый запрет на ловлю рыбы начал действовать в Алтайском крае

В этот период на водоёмах запрещается любое промышленное рыболовство

20 апреля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Отмечается, что в этот период на водоёмах запрещено любое промышленное рыболовство.

В ведомстве напомнили, что в период запрета можно:

– рыбачить только с берега (без применения плавучих средств);

– одному рыбаку для рыбалки использовать только одну донную или поплавочную удочку или спиннинг;

– применять на удочке не более 2-х рыболовных крючков.

С более подробными правилами можно ознакомиться на сайте министерства.