Нерестовый запрет на ловлю рыбы начал действовать в Алтайском крае
В этот период на водоёмах запрещается любое промышленное рыболовство
20 апреля 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
Отмечается, что в этот период на водоёмах запрещено любое промышленное рыболовство.
В ведомстве напомнили, что в период запрета можно:
– рыбачить только с берега (без применения плавучих средств);
– одному рыбаку для рыбалки использовать только одну донную или поплавочную удочку или спиннинг;
– применять на удочке не более 2-х рыболовных крючков.
С более подробными правилами можно ознакомиться на сайте министерства.
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