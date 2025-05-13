Несколько банков отменили комиссию для застройщиков после призыва президента

Такое решение уже приняли в ВТБ и Сбере

13 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Строительство ЖК в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сразу несколько российских банков объявили об отмене комиссии для застройщиков по ипотечным программам с господдержкой. Это решение последовало после призыва президента России Владимира Путина к снижению финансовой нагрузки на строительный сектор и стимулированию жилищного строительства.

Так, 12 мая в ВТБ сообщили об отмене обязательной комиссии для застройщиков-партнеров при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартир в новостройках и готового жилья. В банке подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и не исключают новых изменений по условиям ипотечных программ, учитывая нестабильность рынка. При этом пока остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остаются без изменений.

"ВТБ улучшил условия льготной ипотеки для своих партнеров и клиентов, первым исполнив поручение президента по итогам президиума Госсовета. Призываем другие банки, работающие с господдержкой, последовать нашему примеру. Для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка. Мы надеемся на скорейшее принятие регуляторных решений, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, обеспечив семьям возможность приобрести собственное жилье", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

С 13 мая Сбер возобновил сделки на приобретение новостроек по базовым ставкам без обязательного субсидирования ставки от застройщиков. В пресс-службе банка отметили, что это стало возможным благодаря корректировке требований ЦБ по контролю за показателем полной стоимости кредита (ПСК). Изменения коснутся семейной ипотеки (в том числе и на вторичном рынке), ипотеки для IT, а также Дальневосточной и Арктической ипотеки.

"Будем отменять [комиссии], но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная. Поэтому это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов", – еще в апреле заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По данным СМИ, вариант отмены рассматривает также банк ДОМ.РФ.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин в заявил о необходимости поддержать строительную отрасль и сделать жилье более доступным для граждан. Он призвал банки и другие финансовые институты пересмотреть условия кредитования застройщиков, чтобы стимулировать развитие жилищного строительства и снизить стоимость квартир для конечных покупателей.

Банки вводили комиссии для застройщиков, чтобы компенсировать снижение доходности по льготным ипотечным программам.