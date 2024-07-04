Несколько горячих и два десерта. Чем угощали глав государств на саммите ШОС в Астане
В меню есть чебуреки с телятиной, тушпара из говядины с бульоном, куырдак из баранины и филе каспийского осетра
04 июля 2024, 19:21, ИА Амител
Стало известно, чем угощают глав государств на саммите ШОС в Астане, где среди прочих присутствует и президент России Владимир Путин. Меню опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Согласно снимку, президентам предлагают салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, куырдак из баранины, чебуреки с телятиной, тушпару из говядины с бульоном. Также в списке значатся филе каспийского осетра и говяжий "Брискет" с картофелем по-деревенски.
В завершение предлагается десерт – лаймовый сорбет и ванильное суфле с карамельным грильяжем.
Напомним, что саммит ШОС проходит в Астане. Ранее Путин встретился на нем с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
22:17:48 04-07-2024
Чувствуется, угощали хорошо! Путин оттуда уже сказал, что стамбульские договоренности лежат на столе [те, которые в 2022 году хохлы не стали подписывать, как понимаю], можно дальше продолжать (((