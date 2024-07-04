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Несколько горячих и два десерта. Чем угощали глав государств на саммите ШОС в Астане

В меню есть чебуреки с телятиной, тушпара из говядины с бульоном, куырдак из баранины и филе каспийского осетра

04 июля 2024, 19:21, ИА Амител

Меню на саммите ШОС в Астане / Фото: "Пул Первого"
Меню на саммите ШОС в Астане / Фото: "Пул Первого"

Стало известно, чем угощают глав государств на саммите ШОС в Астане, где среди прочих присутствует и президент России Владимир Путин. Меню опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Согласно снимку, президентам предлагают салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, куырдак из баранины, чебуреки с телятиной, тушпару из говядины с бульоном. Также в списке значатся филе каспийского осетра и говяжий "Брискет" с картофелем по-деревенски.

В завершение предлагается десерт – лаймовый сорбет и ванильное суфле с карамельным грильяжем.

Напомним, что саммит ШОС проходит в Астане. Ранее Путин встретился на нем с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Владимир Путин

Комментарии 1

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Гость

22:17:48 04-07-2024

Чувствуется, угощали хорошо! Путин оттуда уже сказал, что стамбульские договоренности лежат на столе [те, которые в 2022 году хохлы не стали подписывать, как понимаю], можно дальше продолжать (((

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