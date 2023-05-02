Несколько кафе и ресторанов Алтайского края вошли в ресторанный гид РСХБ

Он называется "Своё в городе"

02 мая 2023, 16:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkPr2bs

Ресторанный гид / Фото: РСХБ

Модные кафе и рестораны, стильные бары и летние веранды более чем из 100 городов страны – от Калининграда до Владивостока – вошли ресторанный гид "Своё в городе". Это масштабный (600 страниц) каталог предприятий общественного питания, работающих с локальными и фермерскими продуктами. Предприятия, вошедшие в ресторанный гид, стали частью единой кулинарной экосистемы от Россельхозбанка.

Алтай в новом проекте банка представляют несколько вкусных заведений. Это кафе "Укроп и гренка" из с. Алтайского, дом-ресторан "Ясная поляна", рестораны "Ползунов", SRеDа, ресторация сибирской кухни "Горная аптека" из Барнаула и кафе "Фортуна" из Горно-Алтайска.

Все команды заведений прошли бесплатное онлайн-обучение у партнёров проекта – NovikovSchool. А шеф-повар кафе "Укроп и гренка" Константин Михеев стал победителем в ресторанном конкурсе. Он приготовил тартар из молодой телятины с запечённым картофелем и сырным кремом. Блюдо сопровождал соус на основе лопуха и еловых веток. Именно он, по мнению жюри, стал изюминкой повара. Победитель отметил, что все составляющие тартара вырастили в Алтайском районе.

"Ресторанный гид по России “Своё в городе“ – очень хорошее издание. Особенно радует, что о нашем маленьком кафе в селе Алтайском узнала вся страна. Благодаря проекту Россельхозбанка мы смогли показать на всю Россию уникальность нашей природы и наших блюд. Очень приятно, что коллеги это оценили по достоинству. Нам на самом деле есть что показать, а вам попробовать Алтай на вкус", – рассказал Константин Михеев.

Проект Россельхозбанка он назвал замечательным, ведь он "окрылил на новые свершения". NovikovSchool – очень крутая школа. Для Михеева было важно поучиться, пообщаться с народом.

"Всё прошло очень здорово. Сейчас готовимся к своему гастрофестивалю "Ах! Фест!" и постараемся гостям фестиваля показать много нового, чему научились благодаря проекту Россельхозбанка", – подчеркнул Михеев.

Директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко подчеркнул: ресторанный гид ориентирован на внутренних и иностранных туристов, путешествующих по России и желающих посетить рестораны, в которых можно отведать блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов местных фермеров.

"Кроме печатного издания гида, имеется онлайн-формат, в котором собраны рестораны-участники, он доступен по ссылке. Теперь, собираясь в путешествие по России, не забудьте запланировать посещение ресторанов из нашего гида. Уверен, вы не разочаруетесь. Всем ресторанам, принявшим участие в проекте, печатную версию гида мы подарили", – добавил Николай Бойко.

Ресторанный гид / Фото: РСХБ

АО "Россельхозбанк"

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