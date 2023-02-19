Несколько многоквартирных домов остались без воды из-за аварии в Барнауле

Коммунальщики уже работают над устранением неисправности

19 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авария на водопроводной сети диаметром 400 мм в переулке Малый Прудской, 48, произошла в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики уже приступили к устранению неисправности и определяют характер повреждения.

На время ремонта без горячей и холодной воды остались жители домов по адресам:

– ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б;

– пер. Малый Прудской, 31;

– пер. Канифольный, 41а;

– ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

Закончить планируют к 20:30.