Несколько многоквартирных домов остались без воды из-за аварии в Барнауле
Коммунальщики уже работают над устранением неисправности
19 февраля 2023, 14:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Авария на водопроводной сети диаметром 400 мм в переулке Малый Прудской, 48, произошла в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Коммунальщики уже приступили к устранению неисправности и определяют характер повреждения.
На время ремонта без горячей и холодной воды остались жители домов по адресам:
– ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б;
– пер. Малый Прудской, 31;
– пер. Канифольный, 41а;
– ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.
Закончить планируют к 20:30.
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