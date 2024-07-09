Несколько новых дорожных знаков установят в Барнауле
Правила начнут действовать с 1 августа
09 июля 2024, 16:17, ИА Амител
На улицах Барнаула установят несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула установит знаки, запрещающие остановку транспортных средств:
– на улице Привокзальной в районе домов № 49 и 51;
– в районе дома № 2 по улице Ракитной в селе Власиха.
Эта мера вынужденная, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств. Новые правила будут действовать с 29 июля.
Кроме того, установят знаки, разрешающие движение транспортных средств от проспекта Комсомольского в сторону проезда Шлиссельбургского.
Эта мера также вынужденная, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на улице Шевченко от проспекта Комсомольского до проезда Шлиссельбургского.
Новые правила начнут действовать с 1 августа.
18:23:07 09-07-2024
лучше на Ленина возле Дома Быта, а то вместо 4 полос 3 полосы
02:20:24 10-07-2024
Я вообще, впервые услышала, что у нас есть Шлиссельбургский проезд )))