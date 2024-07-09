Несколько новых дорожных знаков установят в Барнауле

Правила начнут действовать с 1 августа

09 июля 2024, 16:17, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: https://t.me/barnaul_org

На улицах Барнаула установят несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула установит знаки, запрещающие остановку транспортных средств:

– на улице Привокзальной в районе домов № 49 и 51;

– в районе дома № 2 по улице Ракитной в селе Власиха.

Эта мера вынужденная, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств. Новые правила будут действовать с 29 июля.

Кроме того, установят знаки, разрешающие движение транспортных средств от проспекта Комсомольского в сторону проезда Шлиссельбургского.

Эта мера также вынужденная, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на улице Шевченко от проспекта Комсомольского до проезда Шлиссельбургского.

Новые правила начнут действовать с 1 августа.