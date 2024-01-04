НОВОСТИПроисшествия

Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

Без отопления остались дома в трёх районах Москвы из-за пожара на трансформаторной подстанции

04 января 2024, 16:45, ИА Амител

Москва / Фото: М. Денисова. Mos.ru
Москва / Фото: М. Денисова. Mos.ru

Жители нескольких районов северо-востока Москвы остались без тепла из света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Температура в домах снизилась до 10-15 градусов, сообщил Mash.

Трансформаторная подстанция загорелась в 6 утра в Высоковольтном проезде, от которого электроэнергию получают дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове.

Пожар удалось ликвидировать в 09:29 по московскому времени, сообщало московское МЧС. Пострадавших не было.

Без света и отопления осталось более 20 многоквартирных домов, написали "Вести". Большую часть из них перевели на резервную систему электроснабжения. Затем переключили еще порядка 40 домов, сообщили в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

При этом температура в Москве сейчас, по данным "Яндекс Погоды", -21 градус по Цельсию.

Москва отопление

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:13:05 04-01-2024

Я бы не беспокоился за них. У них хватит ресурсов перенести любые невзгоды)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:49:07 04-01-2024

Ой как жалко москвичей... 😭

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:50:40 04-01-2024

когда это они нас жалели ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:59:41 04-01-2024

Что за бред вы несёте? ЛЮДИ

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:49 05-01-2024

москвичей не жалко почему то.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:08 06-01-2024

Они жили хорошо, но не долго.)))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров