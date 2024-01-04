Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

Без отопления остались дома в трёх районах Москвы из-за пожара на трансформаторной подстанции

04 января 2024, 16:45, ИА Амител

Москва / Фото: М. Денисова. Mos.ru

Жители нескольких районов северо-востока Москвы остались без тепла из света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Температура в домах снизилась до 10-15 градусов, сообщил Mash.

Трансформаторная подстанция загорелась в 6 утра в Высоковольтном проезде, от которого электроэнергию получают дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове.

Пожар удалось ликвидировать в 09:29 по московскому времени, сообщало московское МЧС. Пострадавших не было.

Без света и отопления осталось более 20 многоквартирных домов, написали "Вести". Большую часть из них перевели на резервную систему электроснабжения. Затем переключили еще порядка 40 домов, сообщили в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

При этом температура в Москве сейчас, по данным "Яндекс Погоды", -21 градус по Цельсию.