Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз
Без отопления остались дома в трёх районах Москвы из-за пожара на трансформаторной подстанции
04 января 2024, 16:45, ИА Амител
Жители нескольких районов северо-востока Москвы остались без тепла из света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Температура в домах снизилась до 10-15 градусов, сообщил Mash.
Трансформаторная подстанция загорелась в 6 утра в Высоковольтном проезде, от которого электроэнергию получают дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове.
Пожар удалось ликвидировать в 09:29 по московскому времени, сообщало московское МЧС. Пострадавших не было.
Без света и отопления осталось более 20 многоквартирных домов, написали "Вести". Большую часть из них перевели на резервную систему электроснабжения. Затем переключили еще порядка 40 домов, сообщили в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
При этом температура в Москве сейчас, по данным "Яндекс Погоды", -21 градус по Цельсию.
17:13:05 04-01-2024
Я бы не беспокоился за них. У них хватит ресурсов перенести любые невзгоды)
17:49:07 04-01-2024
Ой как жалко москвичей... 😭
18:50:40 04-01-2024
когда это они нас жалели ?
23:59:41 04-01-2024
Что за бред вы несёте? ЛЮДИ
11:35:49 05-01-2024
москвичей не жалко почему то.
23:08:08 06-01-2024
Они жили хорошо, но не долго.)))