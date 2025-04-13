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Несколько раз перевернулся. Смертельная авария произошла в Алтайском крае

Погиб 31-летний мужчина

13 апреля 2025, 10:33, ИА Амител

Смертельная авария в Целинном районе / Фото: "В курсе 22"
Смертельная авария в Целинном районе / Фото: "В курсе 22"

Жесткая смертельная авария произошла вечером 12 апреля на дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, погиб 31-летний пассажир.

По предварительной информации, 32-летний водитель Renault Megane ехал от села Целинного в сторону Бийска, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Судя по снимкам, машина несколько раз перевернулась. Пассажир, 31-летнимй мужчина, погиб. Также травмы получили 34-летняя и 38-летняя женщины. Водитель не пострадал.

Известно, что автомобилист сел за руль трезвым. Отмечается, что его водительский стаж на момент аварии составлял меньше года.

ДТП

Комментарии 6

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ko22

10:44:52 13-04-2025

Там же не дорога а танковый полигон.
Продавленный асфальт, волны, дыры.

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Russkiy

17:42:09 13-04-2025

ko22 (10:44:52 13-04-2025) Там же не дорога а танковый полигон. Продавленный асфаль... Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, включённый в цену бензина и Платон. А дорог хороших в крае нет. Где деньги Зин?

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Гость

02:12:00 14-04-2025

Russkiy (17:42:09 13-04-2025) Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, вкл... полно хороших дорог,, вы ежели не в курсе, то не клевещите

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Гость

09:27:36 14-04-2025

Russkiy (17:42:09 13-04-2025) Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, вкл... А при чес тут транспортный налог? С чего вы решили, что его должны тратить на ремонт транспортных магистралей?

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Гость

11:24:29 13-04-2025

Видимо водитель единственный, кто пристегнутый был.
Однозначно летели.

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Гость

18:23:00 14-04-2025

фотография прекрасна в своей трагичности.

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