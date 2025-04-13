Несколько раз перевернулся. Смертельная авария произошла в Алтайском крае
Погиб 31-летний мужчина
13 апреля 2025, 10:33, ИА Амител
Смертельная авария в Целинном районе / Фото: "В курсе 22"
Жесткая смертельная авария произошла вечером 12 апреля на дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, погиб 31-летний пассажир.
По предварительной информации, 32-летний водитель Renault Megane ехал от села Целинного в сторону Бийска, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Судя по снимкам, машина несколько раз перевернулась. Пассажир, 31-летнимй мужчина, погиб. Также травмы получили 34-летняя и 38-летняя женщины. Водитель не пострадал.
Известно, что автомобилист сел за руль трезвым. Отмечается, что его водительский стаж на момент аварии составлял меньше года.
10:44:52 13-04-2025
Там же не дорога а танковый полигон.
Продавленный асфальт, волны, дыры.
17:42:09 13-04-2025
ko22 (10:44:52 13-04-2025) Там же не дорога а танковый полигон. Продавленный асфаль... Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, включённый в цену бензина и Платон. А дорог хороших в крае нет. Где деньги Зин?
02:12:00 14-04-2025
Russkiy (17:42:09 13-04-2025) Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, вкл... полно хороших дорог,, вы ежели не в курсе, то не клевещите
09:27:36 14-04-2025
Russkiy (17:42:09 13-04-2025) Зато три транспортных налога платим: осенью в налоговую, вкл... А при чес тут транспортный налог? С чего вы решили, что его должны тратить на ремонт транспортных магистралей?
11:24:29 13-04-2025
Видимо водитель единственный, кто пристегнутый был.
Однозначно летели.
18:23:00 14-04-2025
фотография прекрасна в своей трагичности.