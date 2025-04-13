Несколько раз перевернулся. Смертельная авария произошла в Алтайском крае

Погиб 31-летний мужчина

13 апреля 2025, 10:33, ИА Амител

Смертельная авария в Целинном районе / Фото: "В курсе 22"

Жесткая смертельная авария произошла вечером 12 апреля на дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, погиб 31-летний пассажир.

По предварительной информации, 32-летний водитель Renault Megane ехал от села Целинного в сторону Бийска, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Судя по снимкам, машина несколько раз перевернулась. Пассажир, 31-летнимй мужчина, погиб. Также травмы получили 34-летняя и 38-летняя женщины. Водитель не пострадал.

Известно, что автомобилист сел за руль трезвым. Отмечается, что его водительский стаж на момент аварии составлял меньше года.