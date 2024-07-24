Несколько российских банков повысили ставки по вкладам

И сделали это до заседания Центробанка, где, скорее всего, будет повышена ключевая ставка

24 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Кредит. Вклад. Экономика / Фото: ijeab / Freepik

Уже как минимум четыре банка объявили о росте ставок по вкладам в преддверии заседания ЦБ. Это ВТБ, МТС Банк, Почта Банк и ПСБ. Эксперты уверены: регулятор поднимет ключевую ставку, и остальные банки повысят доходность вслед за решением Центробанка.

Рост ставок

Так, в ВТБ минимальная ставка по вкладу теперь составит 19% для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств. Повышенную по сравнению с базовой ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ или настроят регулярный перевод своих средств из других банков. До 19% вырастет и приветственная ставка по накопительному ВТБ-счету в рублях.

В МТС Банке повышение ставки – до 18% годовых – будет по вкладу "МТС Вклад" для новых клиентов, размещающих средства на срок 181 дней при условии капитализации процентов. Также для этой категории клиентов МТС Банк повысил ставку на 2,8 процентного пункта по вкладу сроком 367 дней – до 17 % годовых.

"Мы ориентируемся на повышение значения ключевой ставки до 18%. В случае более высокого повышения будем принимать решение об очередном повышении ставок относительно текущей динамики портфеля и движения рыночных ставок по срочным вкладам", – цитирует сообщение банка РБК.

До 18% выросла ставка и в ПСБ. Это касается срочных вкладов для розничных клиентов. В банке пояснили, что приняли решение опять же учитывая динамику ключевой ставки и исходя из ожиданий по будущему решению Банка России.

Почта Банк объявил о повышении доходности по всей линейке вкладов на 1-2 п.п. еще 12 июля. Ставки выросли по вкладам "Горячий сезон" до 18% годовых и "Пенсионный" до 18,25% годовых.

"Повышенные ставки позволяют зафиксировать доходность на среднесрочном горизонте", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Дальнейший рост будет зависеть от ключевой ставки и конъюнктуры рынка, добавил он.

Заседание ЦБ

Заседание регулятора состоится 26 июля. Там определят новый уровень ключевой ставки. Предыдущий рост был в декабре прошлого года – до 16%. Большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют грядущий июльский рост до 18%. А в целом в 2024 году – до 20%.

"Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%", – сказал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки начали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке.

Если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам, цитирует РБК главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха.