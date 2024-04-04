Несколько сел Алтайского края останутся без электричества в середине апреля

Отключения затронут более десяти населенных пунктов

04 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ряде сел Кулундинского района Алтайского края отключат электричество 16 апреля, сообщила местная администрация.

С 08:00 до 13:00 света не будет в Троицке, Орловке, Новознаменке, Покровке, Виноградовке, Попасном, Новопетровке, озере Щекулдук, ЖБИ и Эстлани.

Кроме того, с 13:00 до 18:00 электроэнергию отключат в селах Каракуль, Курск, Мирабилит и в поселках Октябрьский и Энергетиков.