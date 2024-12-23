Несколько светофоров отключат на Павловском тракте в Барнауле
Ограничения связаны с работами на электросетях
23 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.
Светофоры не будут работать 23 декабря с 13:00 до 16:00. Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.
Ограничения будут действовать на следующих участках города:
- Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;
- Павловский тракт – ул. Фурманова;
- Павловский тракт, 51.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – предупредили в мэрии.
Комментарии 0