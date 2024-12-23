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Несколько светофоров отключат на Павловском тракте в Барнауле

Ограничения связаны с работами на электросетях

23 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.

Светофоры не будут работать 23 декабря с 13:00 до 16:00. Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Ограничения будут действовать на следующих участках города:

  • Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;
  • Павловский тракт – ул. Фурманова;
  • Павловский тракт, 51.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – предупредили в мэрии.

Барнаул светофоры

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