Несколько светофоров отключат на Павловском тракте в Барнауле

Ограничения связаны с работами на электросетях

23 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Об этом сообщили в мэрии.

Светофоры не будут работать 23 декабря с 13:00 до 16:00. Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Ограничения будут действовать на следующих участках города:

Павловский тракт – ул. Советской Армии – пр. Строителей;

Павловский тракт – ул. Фурманова;

Павловский тракт, 51.