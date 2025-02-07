Несколько светофоров отключат в Барнауле 7 февраля
Такие меры связаны с плановой заменой устройств и работой на электросетях
07 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
7 февраля в Барнауле временно отключат светофоры на некоторых улицах. Об этом сообщили в мэрии.
В связи с плановой заменой светофоров с 09:00 до 16:00 устройства не будут работать на пересечении проспекта Калинина с улицей Ткацкой.
Из-за плановых работ на электросетях с 13:30 до 16:00 светофоры отключат на следующих участках города:
- проспект Ленина – улица Анатолия;
- проспект Ленина – улица Интернациональная;
- проспект Ленина – улица Партизанская.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – предупредили в администрации города.
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