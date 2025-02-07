Несколько светофоров отключат в Барнауле 7 февраля

Такие меры связаны с плановой заменой устройств и работой на электросетях

07 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

7 февраля в Барнауле временно отключат светофоры на некоторых улицах. Об этом сообщили в мэрии.

В связи с плановой заменой светофоров с 09:00 до 16:00 устройства не будут работать на пересечении проспекта Калинина с улицей Ткацкой.

Из-за плановых работ на электросетях с 13:30 до 16:00 светофоры отключат на следующих участках города:

проспект Ленина – улица Анатолия;

проспект Ленина – улица Интернациональная;

проспект Ленина – улица Партизанская.