Несколько светофоров временно отключат в центре Барнаула
Местами отключения продлятся до 16:00
20 сентября 2024, 09:41, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/941647
В Барнауле в ближайшее время будет отключено несколько светофоров в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения:
– проспект Строителей, 32 – с 10:00 до 11:00;
– проспект Строителей – переулок Ядринцева – с 10:00 до 11:00;
– проспект Красноармейский – улица Молодежная – с 15:00 до 16:00;
– проспект Красноармейский, 131 – с 15:00 до 16:00;
– улица Молодежная, 66 – с 15:00 до 16:00;
– улица Молодежная – переулок Ядринцева – с 15:00 до 16:00.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
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