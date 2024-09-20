Несколько светофоров временно отключат в центре Барнаула

Местами отключения продлятся до 16:00

20 сентября 2024, 09:41, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/941647

В Барнауле в ближайшее время будет отключено несколько светофоров в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения:

– проспект Строителей, 32 – с 10:00 до 11:00;

– проспект Строителей – переулок Ядринцева – с 10:00 до 11:00;

– проспект Красноармейский – улица Молодежная – с 15:00 до 16:00;

– проспект Красноармейский, 131 – с 15:00 до 16:00;

– улица Молодежная, 66 – с 15:00 до 16:00;

– улица Молодежная – переулок Ядринцева – с 15:00 до 16:00.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.