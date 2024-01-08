Несколько трасс перекрыли в Алтайском крае из-за штормового ветра и метелей

Движение по ним недоступно для всех видов транспорта

08 января 2024, 10:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли несколько трасс. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

С раннего утра для всех видов транспорта закрыли дорогу "К-03" на участке от Змеиногорска до Рубцовска. Позднее в регионе ограничили движение по следующим трассам:

– К-21 – Рубцовск – Угловское – Михайловское на участке от 7 до 47 км;

– А-322 – от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск.

Спасатели напомнили, что 8 и 9 января ожидается усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Телефоны диспетчерских служб:



– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59;

– телефон дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 20-26-72;

– дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.