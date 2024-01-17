Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных
Время и маршруты колонн могут меняться
17 января 2024, 09:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Ограничение движения будет действовать 18 января на следующих участках:
– с 12:00 до 14:20 по маршруту граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Косиха;
– с 16:00 до 18:50 на автодороге подъезд к с. Косиха.
Отмечается, что время и маршруты движения колонн могут измениться. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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