Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных

Время и маршруты колонн могут меняться

17 января 2024, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничение движения будет действовать 18 января на следующих участках:

– с 12:00 до 14:20 по маршруту граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Косиха;



– с 16:00 до 18:50 на автодороге подъезд к с. Косиха.



Отмечается, что время и маршруты движения колонн могут измениться. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.