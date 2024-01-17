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Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных

Время и маршруты колонн могут меняться

17 января 2024, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничение движения будет действовать 18 января на следующих участках: 

– с 12:00 до 14:20 по маршруту граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Косиха;

– с 16:00 до 18:50 на автодороге подъезд к с. Косиха. 

Отмечается, что время и маршруты движения колонн могут измениться. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Алтайский край Дороги

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