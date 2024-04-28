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Несколько улиц в Барнауле перекроют 1 мая

Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов

28 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: пресс-служба мэрии
Знак "Стоп" / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле для проведения праздничных мероприятий 1 мая перекроют несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 09:00 до 15:00 будут перекрыты: 

– четная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Гоголя;

– нечетная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Короленко.

"Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта", – обратились к горожанам в администрации.

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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Гость

05:29:21 29-04-2024

А где эти несколько улиц? Речь только о проекте Ленина.

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Гость

05:29:57 29-04-2024

А где эти несколько улиц? Речь только о проекте Ленина.

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