Несколько улиц в Барнауле перекроют 1 мая
Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов
28 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле для проведения праздничных мероприятий 1 мая перекроют несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 09:00 до 15:00 будут перекрыты:
– четная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Гоголя;
– нечетная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Короленко.
"Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта", – обратились к горожанам в администрации.
05:29:21 29-04-2024
А где эти несколько улиц? Речь только о проекте Ленина.
05:29:57 29-04-2024
А где эти несколько улиц? Речь только о проекте Ленина.