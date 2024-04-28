Несколько улиц в Барнауле перекроют 1 мая

Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов

28 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле для проведения праздничных мероприятий 1 мая перекроют несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 09:00 до 15:00 будут перекрыты:

– четная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Гоголя;

– нечетная сторона проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Короленко.