Несколько улиц в центре Барнаула останутся без холодной воды 11 февраля
Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 часов
11 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Вода / Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Жители трех улиц в центре Барнаула останутся без холодной воды 11 февраля. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Подрядная организация "Росводоканал Барнаул" проведет врезку сети водопровода диаметром 110 мм по адресу ул. Партизанская, 74", – уточнили в пресс-службе городского водоканала.
Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 часов.
Холодной воды не будет в зданиях по следующим адресам:
- пр. Ленина, 31;
- ул. Партизанская, 83;
- ул. Партизанская, 70а;
- ул. Партизанская, 70в;
- пр. Социалистический, 59 (административное здание + ЗАГС);
- ул. Партизанская, 103 (ресторан).
Таким образом, отключение затронет четыре многоквартирных дома и два административных здания.
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