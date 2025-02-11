НОВОСТИОбщество

Несколько улиц в центре Барнаула останутся без холодной воды 11 февраля

Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 часов

11 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Вода / Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Вода / Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Жители трех улиц в центре Барнаула останутся без холодной воды 11 февраля. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Подрядная организация "Росводоканал Барнаул" проведет врезку сети водопровода диаметром 110 мм по адресу ул. Партизанская, 74", – уточнили в пресс-службе городского водоканала.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 часов.

Холодной воды не будет в зданиях по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 31;
  • ул. Партизанская, 83;
  • ул. Партизанская, 70а;
  • ул. Партизанская, 70в;
  • пр. Социалистический, 59 (административное здание + ЗАГС);
  • ул. Партизанская, 103 (ресторан). 

Таким образом, отключение затронет четыре многоквартирных дома и два административных здания.

Барнаул вода отключения водоканал Водоснабжение

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров