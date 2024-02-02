Netflix показал тизер второго сезона "Игры в кальмара"

Победитель прошлого сезона кровавого шоу решил сразиться с его создателями

02 февраля 2024, 08:29, ИА Амител

Создатели "Игры в кальмара" показали тизер второго сезона. В нем игрок № 456, Сон Ки Хун, готовится к возмездию к таинственным создателям смертельного шоу.

Тизер опубликовал Netflix на своей странице в YouTube – он вошел в подборку тизеров сериалов, которые появятся на экранах в этом году. Ожидается, что новые серии "реалити-шоу" выйдут во второй половине этого года.

Напомним, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября 2021 года и стал одним из самых популярных проектов в истории платформы. Меньше чем за месяц он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах.