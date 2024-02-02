Netflix показал тизер второго сезона "Игры в кальмара"
Победитель прошлого сезона кровавого шоу решил сразиться с его создателями
02 февраля 2024, 08:29, ИА Амител
Создатели "Игры в кальмара" показали тизер второго сезона. В нем игрок № 456, Сон Ки Хун, готовится к возмездию к таинственным создателям смертельного шоу.
Тизер опубликовал Netflix на своей странице в YouTube – он вошел в подборку тизеров сериалов, которые появятся на экранах в этом году. Ожидается, что новые серии "реалити-шоу" выйдут во второй половине этого года.
Напомним, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября 2021 года и стал одним из самых популярных проектов в истории платформы. Меньше чем за месяц он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах.
08:45:57 02-02-2024
Кому-то нравится подобная фигня!?
09:35:21 02-02-2024
Полное Г
12:40:48 02-02-2024
первые двое - смотрите МихАлкова и его бред, снятые за ваши же деньги...
16:26:36 02-02-2024
Гость (12:40:48 02-02-2024) первые двое - смотрите МихАлкова и его бред, снятые за ваши ... Сон Ки Хун, готовится к возмездию к таинственным создателям смертельного шоу----- это шедеврально!!! Это что-то новое в кино!!! Это чудо!!! Это станет классикой!!! Лет через 300..... :-) психи не нормальные!...