Невролог объяснил, почему у людей появляются темные точки перед глазами

В некоторых случаях при появлении этого симптома стоит обратиться к врачу

16 октября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Невролог Ольга Калмыкова рассказала о том, почему у людей появляются темные точки перед глазами. Ее слова передает радио Sputnik.

Обычно такой симптом появляется у людей при резком изменении положения или скачках артериального давления. При этом у их появления могут быть и другие причины.

По словам специалиста, обращаться за помощью к врачам нужно, если темные пятна перед глазами появляются больше трех-четырех раз в месяц. Доктор будет учитывать все возрастные особенности пациента и даст необходимые рекомендации.