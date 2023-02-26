Нейросеть показала Барнаул в людском обличье
Столица Алтайского края предстала в образе взрослого состоятельного мужчины
26 февраля 2023, 07:05, ИА Амител
Нейросеть Midjourney изобразила российские города в образе людей.
Так, основанный в 1730 году Барнаул предстал в виде примерно 50-летнего состоятельного мужчины с золотыми украшениями, длинной бородой и в меховой одежде.
А вот соседний с ним Новосибирск, который был основан в 1893-м, но ставший городом только десять лет спустя, в человеческом обличье выглядит как ребёнок. В галерее ниже можно посмотреть и на некоторые другие города.
Интересно, что некоторые города в представлении ИИ выглядят так, что вполне могли бы быть героями фэнтези, а Улан-Удэ и вовсе отсылает к истории и архитектуре Востока.
Посмотреть на другие города можно в альбоме пользователя Кир Sol во "ВКонтакте".
Ранее нейросеть показала, как Барнаул мог бы праздновать 3023 год.
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