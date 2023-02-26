НОВОСТИОбщество

Нейросеть показала Барнаул в людском обличье

Столица Алтайского края предстала в образе взрослого состоятельного мужчины

26 февраля 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: vk.com/trankyz

Нейросеть Midjourney изобразила российские города в образе людей.

Так, основанный в 1730 году Барнаул предстал в виде примерно 50-летнего состоятельного мужчины с золотыми украшениями, длинной бородой и в меховой одежде.

А вот соседний с ним Новосибирск, который был основан в 1893-м, но ставший городом только десять лет спустя, в человеческом обличье выглядит как ребёнок. В галерее ниже можно посмотреть и на некоторые другие города.

Фото: vk.com/trankyz

Интересно, что некоторые города в представлении ИИ выглядят так, что вполне могли бы быть героями фэнтези, а Улан-Удэ и вовсе отсылает к истории и архитектуре Востока.

Посмотреть на другие города можно в альбоме пользователя Кир Sol во "ВКонтакте".

Ранее нейросеть показала, как Барнаул мог бы праздновать 3023 год.

Комментарии 6

  • Что такое Нейросеть, она же Нейролинк, она же Искусственный Интеллект (ИИ) - это компьютерная программа разработанная программистами по заказу определенного человека, или группы людей. Для которых очень важны алгоритмы процессов заложенные в этой программе, и алгоритмы выведения готовых решений, в зависимости от поставленной конечной цели. Основное отличие её от простого компьютера в том что для решения поставленных ей задач она может пользоваться памятью всего интернета! А все кто столкнется с её работой будут думать что она очень умная... Ну если использование гигантского объёма информации можно назвать умом, то наверное она умная... Хотя я так не считаю... Главная её задача, задача нейросети, или ИИ, это отделить "элиту" человечества от всего человечества! Сначала мы будем удивляться её картинкам... Потом рассказам и фильмам по её сценариям... Затем архитектурным изыскам... И потом ещё чему-нибудь не сильно влияющему на нашу жизнь... А вот потом, не сразу везде, а постепенно, сначала в одном селе, в одном городе, в виде пилотного проекта она, эта ИИ начнет "управлять" людьми! И если вдруг кого то предупредят, оштрафуют или уволят с работы или наоборот повысят зарплату, то вы узнаете об этом в приложении по телефону... А за что, как, и почему, вам электронная женщина, в итоге вашей долгой мучительной беседы (как это уже бывает в некоторых компаниях) ответит, что это решение Нейросети!.. Но теперь вы знаете что в этой программе людьми-программистами зашиты простые алгоритмы-желания "элитных" других людей, для того что бы вы не догадались что данное решение по вам, выгодно только им, и не пришли к ним с ружьём спросить что за несправедливость такая случилась...
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Да это так. Это в том случае если ИИ использует информацию из инета и отвечает вам. Хуже когда она откажется отвечать вам и начнёт делать свои алгоритмы. Вот тогда все.....рядом чужой.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Барнаул вроде бы русский город пока еще? При чем тут это чучело? Или я чего-то не знаю?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Свои алгоритмы, новые, которых ещё в природе никогда не существовало... Это творчество, на это способна только органика в виде человеческого мозга... Вряд ли процессор, пусть даже мощный, на это способен. Ведь даже сейчас учёные мозга ещё не понимают механизм творчества. А голова, говорит, предмет темный и исследованию не подлежит... ©
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Сеть спутала русский город с селением Аул и ведь не докажешь ей.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Это словесная структура. Она знает много слов и что они значат. И может их в любой момент воспроизвести из памяти. Это все равно если не ходить в школу а взять выучить толковый словарь наизусть... И вроде как умный уже!... Ан нет! Нужно ещё научиться творчеству со всей этой массой информации...!
    26 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров