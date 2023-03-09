Нейросеть предсказала будущее экономики России

Чат-бот напомнил, что у страны крупная экономика и имеются большие запасы ископаемых

09 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нейросеть ChatGPT спрогнозировала, что экономика России справится со всеми вызовами, несмотря на давление и стоящие перед ней проблемы, сообщает РИА Новости.

Чат-бот напомнил, что у России крупная экономика, имеются большие запасы ископаемых, накоплены значительные ресурсы – всё это позволяет держать в стабильности экономику, нивелируя влияние внешних факторов.

"Перед Россией стоят экономические вызовы, включая рост цен, снижение стоимости нефти и газа, санкции и длительный период медленного роста ВВП. Однако Россия добилась роста экономики перед пандемией коронавируса, что связано с удорожанием нефти, повышением потребительского спроса и мерами поддержки со стороны государства. Проблемы в экономике всё ещё присутствуют. Инфляция и снижение цен на ресурсы могут оказать негативное влияние на экономическую ситуацию", – указал ChatGPT.

Одним из главных рисков для российской экономики нейросеть назвала санкции. При этом добавила, что такое давление может усилить Россию и нанести ущерб экономике западных стран.