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Нейросеть предсказала будущее экономики России

Чат-бот напомнил, что у страны крупная экономика и имеются большие запасы ископаемых

09 марта 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нейросеть ChatGPT спрогнозировала, что экономика России справится со всеми вызовами, несмотря на давление и стоящие перед ней проблемы, сообщает РИА Новости.

Чат-бот напомнил, что у России крупная экономика, имеются большие запасы ископаемых, накоплены значительные ресурсы – всё это позволяет держать в стабильности экономику, нивелируя влияние внешних факторов.

"Перед Россией стоят экономические вызовы, включая рост цен, снижение стоимости нефти и газа, санкции и длительный период медленного роста ВВП. Однако Россия добилась роста экономики перед пандемией коронавируса, что связано с удорожанием нефти, повышением потребительского спроса и мерами поддержки со стороны государства. Проблемы в экономике всё ещё присутствуют. Инфляция и снижение цен на ресурсы могут оказать негативное влияние на экономическую ситуацию", – указал ChatGPT.

Одним из главных рисков для российской экономики нейросеть назвала санкции. При этом добавила, что такое давление может усилить Россию и нанести ущерб экономике западных стран.

Комментарии 7

  • В России даже нейросеть врёт.)))
    09 марта, Гость   Ответить
  • нейросеть кто придумал? человек то то и оно
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ага, один ты знаешь правду.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Да.. мы все умрем..
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гадал на кофейной гуще... говорит что выстоит. Надо перепроверить на голубином помете.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нейросети просто не знаком термин "коррупция". А слово "украли" вводит нейросеть в состояние когнитивного диссонанса.
    09 марта, Гость   Ответить
  • У меня навигатор вылетает в окошко при неправильно показанном маршруте, а тут голос программе дали, да еще предсказывать, ха ха ха ха !
    09 марта, Гость   Ответить
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