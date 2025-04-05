Гендиректор "СК Алтайкрайэнерго" Сергей Приб подробно рассказал губернатору о реализованных ИТ-проектах

05 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 5 апреля посетил подразделение сетевой компании "Алтайкрайэнерго" – филиал "Новоалтайские МЭС" в Новоалтайске, где ему рассказали об использовании ИИ и БПЛА в энергетике.

Как сообщили в правительстве региона, губернатору показали работу цеха по ремонту трансформаторов и диспетчерской, а также продемонстрировали цифровые инструменты, включая программный комплекс "САБПЭК" для создания цифровых двойников электросетевых объектов. Этот проект "Алтайкрайэнерго" реализует с 2018 года, за счет чего все объекты компании полностью паспортизированы и занесены в базу данных. А с 2019-го организация первой в регионе использует БПЛА для осмотров, что исключило отключения электричества на время работ, риски для персонала и применение спецтехники, повысив при этом точность выявления дефектов.

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

После внедрения БПЛА стартовала работа по автоматизации анализа получаемых изображений. Изначально это делали вручную, но теперь этим занимается система интеллектуальной диагностики энергообъектов (СИДЭ), основанная на нейросети. Она автоматически определяет повреждения элементов опор ЛЭП, которых на всей протяженности сети установлено порядка 208 тысяч. А точность распознавания некоторых дефектов превышает 98%, но компания продолжает обучение программы.

"Мы получаем большой объем информации, которой раньше были перегружены инженеры, занимающиеся дефектоскопией и ремонтной программой. За счет использования нейросети мы освободили порядка 700 человек с контура обследования и дефектовки, тем самым практически исключив человеческий фактор. Сейчас этим занимаются всего 13 человек. Нейросеть, которую мы обучили, распознает дефекты и выдает нам расщепленные фотографии – какие работы необходимо провести", – пояснил гендиректор "СК Алтайкрайэнерго Сергей Приб.

Всего в компании реализовали более 130 ИТ-проектов, включая модернизацию диспетчерских. С 2022 года их оснащают видеостенами и системами REDKIT SCADA для мониторинга сетей в реальном времени. Впоследствии это при необходимости позволит любому диспетчерскому пункту управлять энергосистемой всего края.