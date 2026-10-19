Незаконная вырубка обернулась реальными сроками для группы жителей Алтайского края

При совершении преступлений использовалось служебное положение

19 октября 2026, 13:18, ИА Амител

Лесоруб / Лес / Деревья / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае вступил в силу приговор пяти участникам организованной группы, которых признали виновными в незаконной вырубке леса. Ущерб лесному фонду России превысил 70 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступная схема действовала на территории Троицкого района более двух лет. Незаконные рубки велись в Ярковском, Южаковском, Боровлянском, Акутихинском и Зональном участковых лесничествах.

Как установил суд, организатор группы заранее распределил обязанности между ее участниками. В схему входили в том числе начальник лесохозяйственного участка и руководители лесозаготовительных бригад. При совершении преступлений использовалось служебное положение.

В результате деятельности группы лесному фонду был причинен особо крупный ущерб на сумму свыше 70 миллионов рублей. С осужденных также взыскали причиненный природе материальный вред.

Пятерым фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы. Попытки оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях результата не дали.

Исключение сделали только для одного из осужденных: назначенное ему лишение свободы заменили принудительными работами.