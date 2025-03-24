Алтайский омбудсмен обеспокоен буллингом учителей со стороны школьников

Уполномоченный по правам человека сообщает о системном кризисе в образовании и предлагает меры по его преодолению

24 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году удвоилось количество жалоб на конфликты в образовательных учреждениях Алтайского края. При этом обращения поступали как от педагогов, не согласных с действиями администрации учебного заведения, так и от родителей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев в своем докладе за прошлый год. Алтайский омбудсмен обращает внимание на снижение статуса профессии "учитель", что играет не последнюю роль в образовании конфликтов.

Системный кризис в образовании

"Серьезное беспокойство вызывает буллинг учительского сообщества со стороны учащихся и их родителей. Очевидно, проблема лежит как в плоскости общей культуры в обществе, так и в системе защиты чести и достоинства педагогических работников", – констатирует омбудсмен в докладе.И считает, что в немалой степени на буллинг учителей повлияло падение авторитета профессии, скромный социальный и материальный статус педагогов.

Васильев также выделил ряд проблем, которые негативно сказываются на положении учителей:

коммерциализация образования – отношение к образованию как к услуге привело к искажению его философии и смысла;

отношение к образованию как к услуге привело к искажению его философии и смысла; цивилизационный кризис – Россия столкнулась с потерей духовного измерения в образовании, ценностного образа человека;

Россия столкнулась с потерей духовного измерения в образовании, ценностного образа человека; недостаточное финансирование – тотальное недофинансирование сферы привело к оттоку педагогов и ухудшению материально-технической базы, восстановление которой сейчас идет с трудом;

тотальное недофинансирование сферы привело к оттоку педагогов и ухудшению материально-технической базы, восстановление которой сейчас идет с трудом; низкий авторитет профессии – дефицит кадров, разный уровень заработной платы в регионах, отсутствие четкого регулирования труда педагогов усугубляют ситуацию;

дефицит кадров, разный уровень заработной платы в регионах, отсутствие четкого регулирования труда педагогов усугубляют ситуацию; перегрузка и выгорание – загруженность бумажной работой, переработки и отсутствие мотивации снижают качество образования.

Старение кадров и онлайн-образование

Есть и другая проблема – дефицит кадров в среднем образовании. Он достигает 10% в некоторых регионах, отмечает в докладе омбудсмен. В России на 2023 год работало 1,3 млн педагогов, при этом:

менее 200 тысяч – моложе 30 лет;

около 410 тысяч – от 30 до 45 лет;

более 530 тысяч – от 45 до 59 лет;

187 тысяч – старше 60 лет.

К 2029 году доля учителей моложе 30 лет в школах составит всего 6%, отмечает президент российской академии образования Ольга Васильева.

Внедрение онлайн-образования также создало новые проблемы. На педагогов возложили обязанность разрабатывать онлайн-курсы, не предусмотрев дополнительных прав или гарантий в связи с этим.

"Как следствие, разработка онлайн-курсов стала одной из трудовых обязанностей педагога без дополнительной оплаты данной работы", – добавляет омбудсмен.

Пути решения

Уполномоченный рекомендует:

ввести единую на всей территории РФ систему оплаты труда – обеспечить равенство подходов к оплате труда при одинаковых условиях работы;

обеспечить равенство подходов к оплате труда при одинаковых условиях работы; повышение престижа профессии – расширить набор на педагогические специальности, использовать социальную рекламу и повысить имидж профессии;

расширить набор на педагогические специальности, использовать социальную рекламу и повысить имидж профессии; дифференциация учебной нагрузки – установить четкие требования в законодательстве, учитывая ученое звание, стаж работы и другие факторы;

установить четкие требования в законодательстве, учитывая ученое звание, стаж работы и другие факторы; защита прав педагогов – ввести систему прав и гарантий для профессионального развития, включая получение образования, стажировки, отпуска для исследований и защиты диссертаций.

Только комплексный подход к решению проблем в сфере образования позволит улучшить ситуацию и повысить качество обучения.