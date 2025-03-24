Алтайский омбудсмен обеспокоен буллингом учителей со стороны школьников
Уполномоченный по правам человека сообщает о системном кризисе в образовании и предлагает меры по его преодолению
24 марта 2025, 08:30, ИА Амител
В 2024 году удвоилось количество жалоб на конфликты в образовательных учреждениях Алтайского края. При этом обращения поступали как от педагогов, не согласных с действиями администрации учебного заведения, так и от родителей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев в своем докладе за прошлый год. Алтайский омбудсмен обращает внимание на снижение статуса профессии "учитель", что играет не последнюю роль в образовании конфликтов.
Системный кризис в образовании
"Серьезное беспокойство вызывает буллинг учительского сообщества со стороны учащихся и их родителей. Очевидно, проблема лежит как в плоскости общей культуры в обществе, так и в системе защиты чести и достоинства педагогических работников", – констатирует омбудсмен в докладе.И считает, что в немалой степени на буллинг учителей повлияло падение авторитета профессии, скромный социальный и материальный статус педагогов.
Васильев также выделил ряд проблем, которые негативно сказываются на положении учителей:
- коммерциализация образования – отношение к образованию как к услуге привело к искажению его философии и смысла;
- цивилизационный кризис – Россия столкнулась с потерей духовного измерения в образовании, ценностного образа человека;
- недостаточное финансирование – тотальное недофинансирование сферы привело к оттоку педагогов и ухудшению материально-технической базы, восстановление которой сейчас идет с трудом;
- низкий авторитет профессии – дефицит кадров, разный уровень заработной платы в регионах, отсутствие четкого регулирования труда педагогов усугубляют ситуацию;
- перегрузка и выгорание – загруженность бумажной работой, переработки и отсутствие мотивации снижают качество образования.
Старение кадров и онлайн-образование
Есть и другая проблема – дефицит кадров в среднем образовании. Он достигает 10% в некоторых регионах, отмечает в докладе омбудсмен. В России на 2023 год работало 1,3 млн педагогов, при этом:
- менее 200 тысяч – моложе 30 лет;
- около 410 тысяч – от 30 до 45 лет;
- более 530 тысяч – от 45 до 59 лет;
- 187 тысяч – старше 60 лет.
К 2029 году доля учителей моложе 30 лет в школах составит всего 6%, отмечает президент российской академии образования Ольга Васильева.
Внедрение онлайн-образования также создало новые проблемы. На педагогов возложили обязанность разрабатывать онлайн-курсы, не предусмотрев дополнительных прав или гарантий в связи с этим.
"Как следствие, разработка онлайн-курсов стала одной из трудовых обязанностей педагога без дополнительной оплаты данной работы", – добавляет омбудсмен.
Пути решения
Уполномоченный рекомендует:
- ввести единую на всей территории РФ систему оплаты труда – обеспечить равенство подходов к оплате труда при одинаковых условиях работы;
- повышение престижа профессии – расширить набор на педагогические специальности, использовать социальную рекламу и повысить имидж профессии;
- дифференциация учебной нагрузки – установить четкие требования в законодательстве, учитывая ученое звание, стаж работы и другие факторы;
- защита прав педагогов – ввести систему прав и гарантий для профессионального развития, включая получение образования, стажировки, отпуска для исследований и защиты диссертаций.
Только комплексный подход к решению проблем в сфере образования позволит улучшить ситуацию и повысить качество обучения.
08:39:54 24-03-2025
А можно было русскими словами написать "нападки на ребенка" ,а то пришлось слово буллинг в поиск забивать. В России живем, пишите по-русски. Также и омбудсмен язык сломаешь пока выговоришь. Правозащитник написать не судьба?
08:58:02 24-03-2025
Гость (08:39:54 24-03-2025) А можно было русскими словами написать "нападки на ребенка"... Какой в этом толк, если в статье даже не про нападки на детей, а вы недовольны
15:32:31 24-03-2025
Гость (08:58:02 24-03-2025) Какой в этом толк, если в статье даже не про нападки на дете... Я писал это применительно к названию статьи, если извилины не работают, то какой толк комментировать
11:17:42 24-03-2025
Гость (08:39:54 24-03-2025) А можно было русскими словами написать "нападки на ребенка"... Это модные слова у словоблудов...мне всегда интересно, кто первым начинает применять англицизмы? И почему они стремительно, как сыпь, распространяются?
08:48:55 24-03-2025
Для осуществления этих мечт придётся вернуться в социализм.
12:23:06 24-03-2025
Гость (08:48:55 24-03-2025) Для осуществления этих мечт придётся вернуться в социализм. ...
Молодой педагог в крае с красным дипломом получает 30 тыс. (знаю конкретный пример) . Как на эти деньги купить или снять жилье, одежду, съездить в отпуск и т.д.?
Дети сейчас понимают всё. Из каждого утюга вещают про крошечные зарплаты педагогов. Многие ученики учителей искренне считают НЕУДАЧНИКАМИ.
Ни 13 зарплат, ни премий, ни карьерного роста,ни нормальной зарплаты! Бесконечные проверки, упреки детей и родителей и борьба за "выживание".
13:00:33 24-03-2025
Гость (12:23:06 24-03-2025) Молодой педагог в крае с красным дипломом получает 30 ты... . Психологическая нагрузка на педагога стала невыносимой и это основной фактор того, что люди уходят из профессии. Материальная составляющая, так-же имеет место быть, но не является основной.
Владимир Тарасов
08:49:19 24-03-2025
Виной всему капитализм! Капитал только приумножается за счёт сокращения издержек. Обозвали образование услугой - вот и пожинаем плоды умелого разрушения! И в медицине те же самые процессы, скоро вымрем все, останутся богатые и часть прислуги!
12:16:06 24-03-2025
Гость (08:49:19 24-03-2025) Виной всему капитализм! Капитал только приумножается за счёт... где вы в этой стране видели капитализм.
Колониализм, скорее.
18:28:34 24-03-2025
Гость (12:16:06 24-03-2025) где вы в этой стране видели капитализм. Колониализм, ско... Вы добрый человек, почти, как у Булгакова... Вы совершенно правы, мягко сказав про колонию. Мы не суверенное государство, даже денег своих печатать не могём.. Мы колония. Печально, но факт.
09:01:13 24-03-2025
а я омбудсмен гуглил, хорошо, что мы победили все эти непонятные западные слова
11:19:18 24-03-2025
гость (09:01:13 24-03-2025) а я омбудсмен гуглил, хорошо, что мы победили все эти непоня... А мы их победили?
09:10:03 24-03-2025
Образование практически уничтожено. Точнее приведено в соответствие к требованиям метрополии. Российское образование полностью подконтрольно западным кураторам. Программы пишутся под их диктовку. Переписывается история, упрощаются технические дисциплины, подбираются русофобские и антисоветские авторы по литературе, из нее исключаются реально великие писатели и поэты. И всё это на фоне принудительной кириллкализации, прививания идеологии индивидуализма, социального расслоения, навязывания низменной потребительской массовой культуры в СМИ и самих учебных заведениях. При этом полное истребление предметов, направленных на создание трудовых и командных навыков.
09:43:38 24-03-2025
Дюша (09:10:03 24-03-2025) Образование практически уничтожено. Точнее приведено в соот... госполитика. переход на платную медицину и образование. гос-во планомерно снимает с себя социальные обязательства и дескридетирует что там ещё осталось от прошлой экономической формации
09:30:10 24-03-2025
Если человек употребляет непонятные иностранные слова вместо нормального русского языка, это может обозначать только одно из двух:
1.) Он безнадежно туп, чтобы понять и объяснить окружающим суть проблемы простым понятным языком, а тупость свою маскирует непонятными иностранными словами.
2.) Он все отлично понимает и намеренно стремится "мудреными" выраженими добиться своих ( часто корыстных) целей. Разводка, по простому...
10:05:33 24-03-2025
Гость (09:30:10 24-03-2025) Если человек употребляет непонятные иностранные слова вместо...
Скорее бы уже весна закончилась. Может поуспокоитесь.
11:24:36 24-03-2025
Гость (10:05:33 24-03-2025) Скорее бы уже весна закончилась. Может поуспокоитесь. ... Вот и успокойся! Начните с себя..
11:23:05 24-03-2025
Гость (09:30:10 24-03-2025) Если человек употребляет непонятные иностранные слова вместо... Абсолютно согласен!
09:57:12 24-03-2025
может платить им хотя бы на уровне полицейских?
10:10:46 24-03-2025
уполномоченный рекомендует: защита прав педагогов – ввести систему прав и гарантий для профессионального развития, включая получение образования, стажировки, отпуска для исследований и защиты диссертаций- и где тут самое главное,защита учителей от агрессии учеников и их родителей? Или как всегда-создание видимости бурной деятельности по решению какой либо проблемы
10:43:30 24-03-2025
В СССР на уроках труда строгали указки для кабинетов.
Трудовик постоянно ругался, что сильно тонкие указки у нас получались.
А как делать толстые, если училки , на уроке, за поведение этими указками в доль телятины заряжали.
У физкультурника один кед 46размера, в спортзале хранится, другой в мальчачей раздевалке. (Как зарядит по булкам, следующие уроки стоя стоишь)
И не дай Бог родители узнают, что тебе в школе прилетело. Дома ещё ремня огребёшь.
И никакого тебе буллинга (по вашему)
Учитель, как сержант - Всегда прав.
И сейчас вспоминаю, прилетало за дело. И ни какой обиды на учителей.
Только БЛАГОДАРНОСТЬ.
11:05:09 24-03-2025
Гость (10:43:30 24-03-2025) В СССР на уроках труда строгали указки для кабинетов.Тру... Видимо поэтому мы на трудах стругали черенки для лопат 😀
11:12:22 24-03-2025
"Только комплексный подход к решению проблем в сфере образования позволит улучшить ситуацию и повысить качество обучения".
Все проблемы в нашей стране созданы "выстроенной" системой государственного управления за последние 30 лет.
11:37:05 24-03-2025
Вертикаль ЕР.
11:14:48 24-03-2025
Вот ещё варианты решения:
- видеорегистраторы в классах для "разбора полётов";
- дистант с явкой на контрольные и экзамены;
Не соблюдает ребенок дисциплину - идет учиться дома. Пока все контрольные не напишет, находится на дистанте и не переводится в следующий класс. По достижении 14 лет получает справку об окончании.
12:01:31 24-03-2025
со своими инклюзивом, адекватностью, альтернативной правдой и юридическими подвыпертами учителей уже опустили ниже плинтуса.
школа не должна воспитывать гоблинов, которые не могут себя вести в коллективе.
не дали воспитания, плющит и колбасит от сдвг, пубертата или еще от чего-то - на домашнее обучение, два раза в год срез знаний.
после 9го класса справку по любому дадим.
не мешайте ни учителям работать, ни детям которые хотят учиться.
12:13:34 24-03-2025
Гость (12:01:31 24-03-2025) со своими инклюзивом, адекватностью, альтернативной правдой ... Напротив, школа зря отказалась от воспитательной роли юных граждан, радостно ухватившись за "оказание образовательных услуг". От этого все её беды. Добровольно выпустила из рук вожжи, теперь хлебает.
12:45:12 24-03-2025
Как объяснить двоечнику Пете необходимость учиться, если, работая курьером ,блогером или на Озоне, он будет получать в пять раз больше любого учителя
- краснодипломника))) ?
17:12:43 24-03-2025
Гость (12:45:12 24-03-2025) Как объяснить двоечнику Пете необходимость учиться, если, ра... Ой, ну в советское время этим не парились! На заводе парень у станка в 22 года получал 450-500, как академик. Инженер его возраста, окончив технический ВУЗ, имел в лучшем случае зарплату 120р.
17:30:44 24-03-2025
Гость (17:12:43 24-03-2025) Ой, ну в советское время этим не парились! На заводе парень ...
Согласна,не парились... Моя сестра ( педагог) получила квартиру в советское время. Совсем не парилась, как Вы говорите. Как молодому педагогу в наше время на 30 тыс. взять ипотеку и купить хотя бы однокомнатную квартиру. Как?
Неужели Вы не видите, что в школах работают люди пенсионного и предпенсионного возраста?
18:02:04 24-03-2025
Гость (17:12:43 24-03-2025) Ой, ну в советское время этим не парились! На заводе парень ... Никогда парень в 22 года не получал такой зарплаты! Для этого надо было иметь квалификацию 5-6 разряда! А в 22 это было практически невозможно...
08:40:53 25-03-2025
Гость (17:12:43 24-03-2025) Ой, ну в советское время этим не парились! На заводе парень ... После окончания ПТУ с 4 разрядом можно было заработать 350-400 в 18 лет, но и ИТР получали не 120 р., как вы пишете, а минимум 300 руб. А с премиями и до 600р. Это конец 80-х.
19:17:28 24-03-2025
Гость (12:45:12 24-03-2025) Как объяснить двоечнику Пете необходимость учиться, если, ра... есть % которых никак не убедить, ну так и пусть остальным не мешают. приобретут основные навыки в спецшколе и идут счастливо в курьеры или куда-то ещё. главное, чтоб не в бандиты
17:06:59 24-03-2025
сами драконят родителей бесконечными сборами на подарки учителям ко всем праздникам, на шторы и ремонты. Мучают своими бесконечными переписками в чатах, какими-то постоянными заданиями РОДИТЕЛЯМ. Вас просто начинаешь тихо ненавидеть уже. Мне не скидываются на кадый праздник клиенты, не пойму, почему учителям мы собираем бесконечные конверты? и попробуй не сдай - эти оголиелые мамаши из комитета, гребущие жар чужими руками, просто заклюют. Отсюда и отношение, как к побирушками, лезущим в чужой карман
17:22:13 24-03-2025
Гость (17:06:59 24-03-2025) сами драконят родителей бесконечными сборами на подарки учит... Всегда делала подарки учителям, от всей души, в знак признательности за качественное обучение моего ребенка. Хорошим учителям - не жалко! Если учитель вкладывается в твоего ребенка, то хочется выразить благодарность.
18:28:37 24-03-2025
Гость (17:06:59 24-03-2025) сами драконят родителей бесконечными сборами на подарки учит... Ну так это вопрос к родительскому комитету, и к вам лично, не к учителю.
У нас собирают исключительно по инициативе род. комитета, потому что учитель сказал денег хочу, а комитет встал на задние лапки. Не хотите, не сдавайте.
19:04:54 24-03-2025
Гость (17:06:59 24-03-2025) сами драконят родителей бесконечными сборами на подарки учит... Моя женя учитель. Старшие классы. Барнаул. Это не Москва, и не Питер, Там действительно идет война за образование и деньги в конвертах, подарки в ходу. К нашим баранам. Никто ни ей, ни её коллегам деньги в конвертах не дает, в лучшем случае цветы, подарки со школьной атрибутикой... Обыкновенные смертные, которые любят свой предмет, любят чужих детей, не гнушаются репетиторством, если есть, что дать... Такие-же люди, как и все, только видят они шире, больше. И устают, поверьте, как похлеще любой ломовой лошади. Может поэтому мужчин в школах, почти нет. Тоже благодаря заботам многих родителей.
18:45:24 24-03-2025
Всегда нравилась образовательная система в США. Не будем сейчас про их систему отбора дураков от умных, про ноги на столе и простой карандаш до 7 класса.... Там ВСЁ проще! Вы будете весело хохотаться, но учителей там боятся куда больше, чем полицию. Полис мен тебя задержал, выпустил, а вот учитель если напишет характеристику убойную, то человек уже не поступит ни в какой вуз, его не примут на приличную работу...Одним словом, жизнь поломата. Даже негры и мексиканцы стараются не нарываться на конфликты с учителями. Да, еще, платят им очень хорошо. Среднее сословие. Машина, бассейн, страховки...