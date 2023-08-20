Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, "это только начало"
20 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает "Лента.ру".
Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, "это только начало".
Само достижение договоренностей Зеленский назвал очередным шагом по укреплению воздушного щита Украины.
Напомним, что Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой 20 августа. Он анонсировал встречу с Рютте и отметил, что поставки самолетов F-16 являются главной темой для обсуждения.
00:02:24 21-08-2023
Не имей 100₽, а имей 100 друзей.
09:57:29 21-08-2023
Гость (00:02:24 21-08-2023) Не имей 100₽, а имей 100 друзей.... Таких друзей гейропейцев и пиндосов и даром не надо, продадут при первой же возможности если им это будет выгодно
07:34:47 21-08-2023
Еще и Ф-16 посбиваем. Это старье против наших самолетов - ноль. Плюс у нас с ПВО всё очень хорошо.
08:13:38 21-08-2023
Гость (07:34:47 21-08-2023) Еще и Ф-16 посбиваем. Это старье против наших самолетов - но... Ты чтоль сбивать то будешь, мамкин эксперт-зенитчик.
09:52:07 21-08-2023
Гость (08:13:38 21-08-2023) Ты чтоль сбивать то будешь, мамкин эксперт-зенитчик.... А ты уже штаны обдристал и мамке под юбку забился, ссыкун ?
09:50:59 21-08-2023
Собьют наши и эти хваленые F-16, антиреклама амеровским ведрам будет хорошая :-). Заодно и наши силы ПВО потренируются на таких целях, на самолетах реального противника.
10:09:29 21-08-2023
Официальные власти Нидерландов уже опровергли это заявление. Так как у них всего 42 самолёта на вооружении. И вообще речь шла чтотпосле окончания вооруженного конфликта