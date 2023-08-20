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Нидерланды поставят Украине самолеты F-16

Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, "это только начало"

20 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Нидерланды поставят Киеву 42 самолета F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает "Лента.ру".

Самолеты поставят после тренировки пилотов и инженеров из Украины. По словам Зеленского, "это только начало". 

Само достижение договоренностей Зеленский назвал очередным шагом по укреплению воздушного щита Украины.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой 20 августа. Он анонсировал встречу с Рютте и отметил, что поставки самолетов F-16 являются главной темой для обсуждения.

СВО Политика украина

Комментарии 7

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Гость

00:02:24 21-08-2023

Не имей 100₽, а имей 100 друзей.

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Гость

09:57:29 21-08-2023

Гость (00:02:24 21-08-2023) Не имей 100₽, а имей 100 друзей.... Таких друзей гейропейцев и пиндосов и даром не надо, продадут при первой же возможности если им это будет выгодно

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Гость

07:34:47 21-08-2023

Еще и Ф-16 посбиваем. Это старье против наших самолетов - ноль. Плюс у нас с ПВО всё очень хорошо.

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Гость

08:13:38 21-08-2023

Гость (07:34:47 21-08-2023) Еще и Ф-16 посбиваем. Это старье против наших самолетов - но... Ты чтоль сбивать то будешь, мамкин эксперт-зенитчик.

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Гость

09:52:07 21-08-2023

Гость (08:13:38 21-08-2023) Ты чтоль сбивать то будешь, мамкин эксперт-зенитчик.... А ты уже штаны обдристал и мамке под юбку забился, ссыкун ?

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Гость

09:50:59 21-08-2023

Собьют наши и эти хваленые F-16, антиреклама амеровским ведрам будет хорошая :-). Заодно и наши силы ПВО потренируются на таких целях, на самолетах реального противника.

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Гость

10:09:29 21-08-2023

Официальные власти Нидерландов уже опровергли это заявление. Так как у них всего 42 самолёта на вооружении. И вообще речь шла чтотпосле окончания вооруженного конфликта

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