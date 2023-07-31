Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию

Французские СМИ подсчитали, что на Нигер приходится от 15 до 17% урана, который используют для производства электроэнергии в стране

31 июля 2023, 23:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский BBC.

Нигер является седьмым производителем урана в мире, подчеркнул телеканал. Французские СМИ подсчитали, что на страну приходится от 15 до 17% урана, который используют для производства электроэнергии в стране.

Пока Париж не предпринимал каких-либо действий для эвакуации своих граждан из Нигера. Об этом заявляла глава МИД Франции Катрин Колонна. Сейчас там находится около 600 французов.

Напомним, что вечером 26 июля мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. После этого Испания и Германия решили приостановить сотрудничество с Нигером. Франция приостановила действие программ финансовой поддержки страны.