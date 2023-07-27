В Республике Нигер свергли президента
Свое решение мятежники объяснили желанием "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации"
27 июля 2023, 07:51, ИА Амител
Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com
В Республике Нигер военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ.
Как сообщает ТАСС, в стране объявлен общенациональный комендантский час, также приостановлена работа всех учреждений.
При этом военные мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.
Свое решение они объяснили тем, что решили "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".
07:58:53 27-07-2023
осуждаем!!!
08:08:13 27-07-2023
чтобы там свергнуть президента, достаточно пальму спилить на которой он сидит.
08:34:25 27-07-2023
Коммент про пальму - огонь!!! Хе-хе
08:45:26 27-07-2023
Президента арестовала не армия, а дворцовая охрана. Армия как раз против. Люди когда новости выдают не удосуживаются матчасть почитать. Кстати, что характерно, пиндостанцы резко осудили свержение официальной власти)
09:16:06 27-07-2023
подложил свинью нам нигер как раз к саммиту
13:14:00 27-07-2023
Не зря Пригожина в Африку отправляли!!!
16:18:35 27-07-2023
А че у них разрешено свергать президента? У нас без разрешения и митинг то не провести. Мог бы издать указ запретить себя свергать и охранять после президентства и льгот там всяких. У нас же такое придумали и теперь без разрешения и митинг то не провести.
22:13:16 27-07-2023
Гость (16:18:35 27-07-2023) А че у них разрешено свергать президента? У нас без разрешен... У нас-то так.А вот у них в светочи свободы и демократии...Наглухо завалили ветеранку войны воевавшей за демократию в далёкой стране,двести свободно митинговавших по зонам распределены на долгие срока.