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В Республике Нигер свергли президента

Свое решение мятежники объяснили желанием "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации"

27 июля 2023, 07:51, ИА Амител

Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com
Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com

В Республике Нигер военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ.

Как сообщает ТАСС, в стране объявлен общенациональный комендантский час, также приостановлена работа всех учреждений.

При этом военные мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Свое решение они объяснили тем, что решили "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".

Происшествия Политика

Комментарии 8

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Гость

07:58:53 27-07-2023

осуждаем!!!

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Гость

08:08:13 27-07-2023

чтобы там свергнуть президента, достаточно пальму спилить на которой он сидит.

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Бартоломео

08:34:25 27-07-2023

Коммент про пальму - огонь!!! Хе-хе

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Гость

08:45:26 27-07-2023

Президента арестовала не армия, а дворцовая охрана. Армия как раз против. Люди когда новости выдают не удосуживаются матчасть почитать. Кстати, что характерно, пиндостанцы резко осудили свержение официальной власти)

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гость

09:16:06 27-07-2023

подложил свинью нам нигер как раз к саммиту

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Гость

13:14:00 27-07-2023

Не зря Пригожина в Африку отправляли!!!

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Гость

16:18:35 27-07-2023

А че у них разрешено свергать президента? У нас без разрешения и митинг то не провести. Мог бы издать указ запретить себя свергать и охранять после президентства и льгот там всяких. У нас же такое придумали и теперь без разрешения и митинг то не провести.

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Гость

22:13:16 27-07-2023

Гость (16:18:35 27-07-2023) А че у них разрешено свергать президента? У нас без разрешен... У нас-то так.А вот у них в светочи свободы и демократии...Наглухо завалили ветеранку войны воевавшей за демократию в далёкой стране,двести свободно митинговавших по зонам распределены на долгие срока.

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