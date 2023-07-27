В Республике Нигер свергли президента

Свое решение мятежники объяснили желанием "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации"

27 июля 2023, 07:51, ИА Амител

Столица Нигера Ниамей / Фото: unsplash.com

В Республике Нигер военные заявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ.

Как сообщает ТАСС, в стране объявлен общенациональный комендантский час, также приостановлена работа всех учреждений.

При этом военные мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Свое решение они объяснили тем, что решили "положить конец этой системе в связи с ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации".