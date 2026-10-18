"Никаких углов". Депутат Госдумы раскритиковала распространенный метод наказания детей

Роза Чемерис назвала постановку в угол "старомодным методом", который лишь усиливает замкнутость ребенка

18 октября 2026, 13:26, ИА Амител

Ребенок в шкафу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в беседе с ТАСС выступила против практики ставить детей в угол в качестве наказания. По ее мнению, вместо этого родителям важно выстраивать диалог и подбирать верные слова для общения с ребенком.

Депутат предложила идею "красного уголка любви" — особого семейного пространства, где по вечерам близкие могли бы собираться вместе и делиться друг с другом событиями дня: родители рассказывали бы, как прошел их день, а дети — о том, что происходило с ними.

Чемерис напомнила, что традиция ставить ребенка в угол была широко распространена в советское время: считалось, что, стоя в углу — а порой даже на коленях или на горохе, — ребенок должен испытать раскаяние. Сейчас, по словам парламентария, такой подход стоит считать устаревшим.

По мнению Розы Чемерис, желание поставить ребенка в угол нередко отражает усталость родителя и попытку избежать сложного разговора. При этом само по себе стояние в углу не выполняет воспитательной функции, а лишь сокращает возможности для общения и может провоцировать у ребенка чувство одиночества и замкнутость.

Ключевым инструментом воспитания депутат назвала именно разговор: он позволяет ребенку не ощущать себя брошенным и дает ему чувство защищенности. Семья для того, чтобы понимать, поддерживать, согревать любовью, но никак не наказывать, подчеркнула Чемерис.