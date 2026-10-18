"Никаких углов". Депутат Госдумы раскритиковала распространенный метод наказания детей
Роза Чемерис назвала постановку в угол "старомодным методом", который лишь усиливает замкнутость ребенка
18 октября 2026, 13:26, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис в беседе с ТАСС выступила против практики ставить детей в угол в качестве наказания. По ее мнению, вместо этого родителям важно выстраивать диалог и подбирать верные слова для общения с ребенком.
Депутат предложила идею "красного уголка любви" — особого семейного пространства, где по вечерам близкие могли бы собираться вместе и делиться друг с другом событиями дня: родители рассказывали бы, как прошел их день, а дети — о том, что происходило с ними.
Чемерис напомнила, что традиция ставить ребенка в угол была широко распространена в советское время: считалось, что, стоя в углу — а порой даже на коленях или на горохе, — ребенок должен испытать раскаяние. Сейчас, по словам парламентария, такой подход стоит считать устаревшим.
По мнению Розы Чемерис, желание поставить ребенка в угол нередко отражает усталость родителя и попытку избежать сложного разговора. При этом само по себе стояние в углу не выполняет воспитательной функции, а лишь сокращает возможности для общения и может провоцировать у ребенка чувство одиночества и замкнутость.
Ключевым инструментом воспитания депутат назвала именно разговор: он позволяет ребенку не ощущать себя брошенным и дает ему чувство защищенности. Семья для того, чтобы понимать, поддерживать, согревать любовью, но никак не наказывать, подчеркнула Чемерис.
14:50:41 18-10-2026
Всё правильно говорит. Пороть надо (см. х/ф Жмурки).
14:52:20 18-10-2026
Не права депутат. Внутренний угол вытягивает энергию, что полезно и безопасно для расшалившегося ребёнка (в разумных дозах). Внешний, наоборот, излучает, поэтому есть поверье "на углу стола не сидеть". Народные методы они мудрые.
10:05:03 19-10-2026
Гость (14:52:20 18-10-2026) Не права депутат. Внутренний угол вытягивает энергию, что по...
Народный метод лечения суставов в Орловской губернии: "коли у кого ломота в руках и ногах, то то надо больного зарыть в лошадиный навоз, чтобы только голова торчала".
Народный метод обезболивания (повсеместно в Рос. империи): берём кусочек "навьей кости" (человеческой кости умершего) из могилы тёзки и прикладываем к больному месту или зубу.
Мудры были наши предки, ой как мудры...
16:26:26 18-10-2026
Воспитывать надо пока поперёк лавки ложиться!
Как лёг повдоль, всё! Поздно воспитывать!...
18:21:00 18-10-2026
Гость (16:26:26 18-10-2026) Воспитывать надо пока поперёк лавки ложиться! Как лёг по... ЛожитЬся это как?
17:43:44 18-10-2026
Действительно, бесполезное наказание. Пусть в наказание пол протрет или посуду помоет. А так глупо время проводит в углу. И фигню про родителей думает.
18:40:25 18-10-2026
Все правильно, детей не надо воспитывать как рабов наказанием, они умные с ними нужно разговаривать, тогда вырастите личность, а не очередного невротика.
21:44:52 18-10-2026
Гость (18:40:25 18-10-2026) Все правильно, детей не надо воспитывать как рабов наказание... Так и вырастите болтуна-обещалкина, который будет вас же забалтывать и обещать высокие зарплаты, низкие тарифы ЖКХ, достойную пенсию и пр.
23:08:09 18-10-2026
Гость (18:40:25 18-10-2026) Все правильно, детей не надо воспитывать как рабов наказание... Навыращивали уже "личностей" которые кирпича просят,а не угла