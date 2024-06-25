Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников
Художнику предлагали исправить ошибку в статье на сайте "Википедии"
25 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Художника Никаса Сафронова пытались обмануть мошенники, но его спас певец Олег Газманов, сообщает телеграм-канал Mash.
На днях злоумышленники позвонили Сафронову и представились работниками "Википедии". Незнакомцы предложили художнику исправить ошибку в статье и получили от него коды доступа, в том числе к "Госуслугам" и WhatsApp.
После этого аферисты начали писать собеседникам Сафронова с просьбой занять до завтра 20-30 тысяч рублей, и одним из них оказался Олег Газманов.
Певец сделал вид, что повелся на развод и оперативно связался с Сафроновым и предупредил о мошенниках, благодаря чему последнему удалось избежать финансовых потерь. После этого художник съездил в МФЦ, поменял пароли и заблокировал карты.
09:00:54 25-06-2024
Мелкие жулики... Да и обнесли бы не обеднеет.
09:38:02 25-06-2024
вот Наливкина было интересно смотреть.
а "художник Никас Сафронов" хоть с газмановым, хоть без - уныло...
12:57:05 25-06-2024
Почему это "едва не обманули"? Вполне обманули, раз рисовальщик котиков им все явки-пароли слил...
13:17:12 25-06-2024
коля сафронов, который пожелал пенсию Поргиной в 150 тыс руб. не пиарся, ты рисуй, рисуй баб с рублевки.