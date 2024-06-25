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Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников

Художнику предлагали исправить ошибку в статье на сайте "Википедии"

25 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Никас Сафронов / Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Никас Сафронов / Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Художника Никаса Сафронова пытались обмануть мошенники, но его спас певец Олег Газманов, сообщает телеграм-канал Mash.

На днях злоумышленники позвонили Сафронову и представились работниками "Википедии". Незнакомцы предложили художнику исправить ошибку в статье и получили от него коды доступа, в том числе к "Госуслугам" и WhatsApp.

После этого аферисты начали писать собеседникам Сафронова с просьбой занять до завтра 20-30 тысяч рублей, и одним из них оказался Олег Газманов.

Певец сделал вид, что повелся на развод и оперативно связался с Сафроновым и предупредил о мошенниках, благодаря чему последнему удалось избежать финансовых потерь. После этого художник съездил в МФЦ, поменял пароли и заблокировал карты.

культура Мошенники

Комментарии 4

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Шурик

09:00:54 25-06-2024

Мелкие жулики... Да и обнесли бы не обеднеет.

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Мусик

09:38:02 25-06-2024

вот Наливкина было интересно смотреть.
а "художник Никас Сафронов" хоть с газмановым, хоть без - уныло...

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Гость

12:57:05 25-06-2024

Почему это "едва не обманули"? Вполне обманули, раз рисовальщик котиков им все явки-пароли слил...

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Гость

13:17:12 25-06-2024

коля сафронов, который пожелал пенсию Поргиной в 150 тыс руб. не пиарся, ты рисуй, рисуй баб с рублевки.

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