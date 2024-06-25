Олег Газманов спас Никаса Сафронова от мошенников

Художнику предлагали исправить ошибку в статье на сайте "Википедии"

25 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Никас Сафронов / Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Художника Никаса Сафронова пытались обмануть мошенники, но его спас певец Олег Газманов, сообщает телеграм-канал Mash.

На днях злоумышленники позвонили Сафронову и представились работниками "Википедии". Незнакомцы предложили художнику исправить ошибку в статье и получили от него коды доступа, в том числе к "Госуслугам" и WhatsApp.

После этого аферисты начали писать собеседникам Сафронова с просьбой занять до завтра 20-30 тысяч рублей, и одним из них оказался Олег Газманов.

Певец сделал вид, что повелся на развод и оперативно связался с Сафроновым и предупредил о мошенниках, благодаря чему последнему удалось избежать финансовых потерь. После этого художник съездил в МФЦ, поменял пароли и заблокировал карты.