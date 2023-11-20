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Николай Носков прервал концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Публика поддержала певца и дала ему необходимую паузу

20 ноября 2023, 09:58, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский исполнитель Николай Носков из-за плохого самочувствия вынужден был прервать концерт в Сочи. Об этом рассказали в телеграм-канале "Сочи № 1".

Исполнитель не допел песню "Снег" и остановился, а затем ушел со сцены. Публика Носкова поддержала и вместо освистывания люди стали петь под аккомпанемент музыкантов со сцены.

Через некоторое время Носков вышел к людям и продолжил выступление.

"Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!" – написали после случившегося представители артиста.

музыка Знаменитости

Комментарии 5

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я

11:04:21 20-11-2023

а денежки взял за весь концерт

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Гость

11:36:48 20-11-2023

Кто это?

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Гость

13:09:12 20-11-2023

Интересно, в Сочи концерты идут, так то это рядом

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Гость

14:49:09 20-11-2023

Гость (13:09:12 20-11-2023) Интересно, в Сочи концерты идут, так то это рядом... а почему они там не должны идти? что случилось???

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Гость

21:53:57 20-11-2023

В таких случаях дома нужно быть, а не устраивать очередной чёс. Николай сам по себе очень неплохой человек, но подвергаться давлению со стороны не должен, все же со здоровьем шутить не стоит.

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