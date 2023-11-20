Николай Носков прервал концерт в Сочи из-за плохого самочувствия
Публика поддержала певца и дала ему необходимую паузу
20 ноября 2023, 09:58, ИА Амител
Фото: соцсети
Российский исполнитель Николай Носков из-за плохого самочувствия вынужден был прервать концерт в Сочи. Об этом рассказали в телеграм-канале "Сочи № 1".
Исполнитель не допел песню "Снег" и остановился, а затем ушел со сцены. Публика Носкова поддержала и вместо освистывания люди стали петь под аккомпанемент музыкантов со сцены.
Через некоторое время Носков вышел к людям и продолжил выступление.
"Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!" – написали после случившегося представители артиста.
11:04:21 20-11-2023
а денежки взял за весь концерт
11:36:48 20-11-2023
Кто это?
13:09:12 20-11-2023
Интересно, в Сочи концерты идут, так то это рядом
14:49:09 20-11-2023
Гость (13:09:12 20-11-2023) Интересно, в Сочи концерты идут, так то это рядом... а почему они там не должны идти? что случилось???
21:53:57 20-11-2023
В таких случаях дома нужно быть, а не устраивать очередной чёс. Николай сам по себе очень неплохой человек, но подвергаться давлению со стороны не должен, все же со здоровьем шутить не стоит.