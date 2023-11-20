Николай Носков прервал концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Публика поддержала певца и дала ему необходимую паузу

20 ноября 2023, 09:58, ИА Амител

Фото: соцсети

Российский исполнитель Николай Носков из-за плохого самочувствия вынужден был прервать концерт в Сочи. Об этом рассказали в телеграм-канале "Сочи № 1".

Исполнитель не допел песню "Снег" и остановился, а затем ушел со сцены. Публика Носкова поддержала и вместо освистывания люди стали петь под аккомпанемент музыкантов со сцены.

Через некоторое время Носков вышел к людям и продолжил выступление.