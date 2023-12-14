"Никто не помог". Женщина умерла на улице в алтайском селе

Инцидент случился в Волчихе рядом с мемориалом

14 декабря 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В селе Волчиха Алтайского края на улице умерла женщина, пишет "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 14 декабря у местного мемориала. По словам очевидцев, женщине стало плохо, потом она упала и скончалась.

"Ей никто не помог", – отметили в сообществе.

Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно. На месте работали полицейские.