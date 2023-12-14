"Никто не помог". Женщина умерла на улице в алтайском селе
Инцидент случился в Волчихе рядом с мемориалом
14 декабря 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В селе Волчиха Алтайского края на улице умерла женщина, пишет "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 14 декабря у местного мемориала. По словам очевидцев, женщине стало плохо, потом она упала и скончалась.
"Ей никто не помог", – отметили в сообществе.
Что стало причиной произошедшего, пока неизвестно. На месте работали полицейские.
13:34:35 14-12-2023
А кто и как ей мог помочь? поподробнее.
14:08:25 14-12-2023
Гость (13:34:35 14-12-2023) А кто и как ей мог помочь? поподробнее.... Ну в детстве кажется, что все поправимо. И если человек умер, то это только потому, что ему вовремя таблетку не дали.
14:45:34 14-12-2023
Гость (13:34:35 14-12-2023) А кто и как ей мог помочь? поподробнее.... А подойти и помочь поднятся не судьба? ты же не знаешь жив человек или нет, в любом случае вызываешь скорую говоришь по такому то адресу человеку стало плохо и тд. Но нет все мимо проходят, теперь представь какого родственникам этой женщины. Они ждали её дома а тут такая новость.
15:15:01 14-12-2023
Гена (14:45:34 14-12-2023) А подойти и помочь поднятся не судьба? ты же не знаешь жив ч... это вы у очевидцев спросите. Она упала и умерла - вы в таких случаях сразу делаете искусственное дыхание? и сколько людей спасли? Когда человек внезапно умирает даже самая быстрая скорая вызванная ежесекундно приедет минут через 10-20.
17:20:32 14-12-2023
Гена (14:45:34 14-12-2023) А подойти и помочь поднятся не судьба? ты же не знаешь жив ч... Поднимать нельзя. Вы этим добить можете человека.
16:20:23 14-12-2023
Она 2 дня пролежала там? Чегое сразу виноватых искать то , не пойму ? Кто виноват что человеку плохо стало и он умер? Сразу из всех утюгов : НИКТО НЕ ПОМОГ!!!! у нас за всеми старушками неотложка ходит?
17:21:40 14-12-2023
Кто может помочь, если человек умирает за несколько минут?
17:28:14 14-12-2023
"Ей никто не помог", – отметили в сообществе.-------- а где вконтактыши были?? почему не помогли?
18:21:02 14-12-2023
Гость (17:28:14 14-12-2023) "Ей никто не помог", – отметили в сообществе.-------- а где ... Они снимали, руки заняты были.